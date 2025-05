La respuesta de Marimón surge luego de que el concejal Javier Julio Bejarano cuestionara el otorgamiento del incentivo, lo que generó reacciones en distintos sectores. En su declaración, el deportista no centró su mensaje en los señalamientos, sino en la defensa de su comunidad, del proceso cultural detrás del proyecto, y del valor simbólico del documental.

“Este estímulo no fue obtenido para bienes personales ni políticos, sino para la creación de una historia de vida, de resiliencia, superación y esperanza, que no solamente me representa a mí, sino a muchas personas más”, afirmó Marimón, quien ha representado a Colombia en competencias internacionales de surf adaptado.

El surfista cartagenero subrayó que la Federación Colombiana de Surf y los procesos locales asociados no responden a intereses individuales, sino que funcionan como un semillero social y deportivo.

Con participación de “niños, adolescentes, mujeres y hasta personas con discapacidad, que todos los días nos despertamos súper temprano queriendo conquistar una ola que nos cambie la vida”.

En el video, también expresó su inconformidad ante la falta de respaldo institucional en momentos claves de su carrera.

“¿Dónde estaba hace cuatro años, en 2020, cuando me faltaban todos los apoyos por parte del distrito, cuando entrenaba con poco, a veces con nada?”, cuestionó Marimón.

El deportista hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar lo que considera intentos de instrumentalizar este tipo de procesos con fines políticos.

“No permito ni como ciudadano ni como deportista que manchen el nombre de mi comunidad con fines políticos, y mucho menos con palabras irresponsables a un proceso legítimo, transparente y profundamente humano”, señaló.

“La politiquería no puede apagar las voces de los que luchamos con dignidad”, concluyó.

El video, publicado en sus redes oficiales, ha generado múltiples muestras de apoyo por parte de ciudadanos, figuras del deporte y organizaciones, quienes han resaltado el papel de Marimón como referente de superación y su compromiso con la inclusión a través del deporte.