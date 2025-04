En aras de promover la protección, el acceso a los derechos y la integración socioeconómica de la población migrante venezolana en el país, un grupo de Migración Colombia se desplazará a Barranquilla para entregar Permisos de Protección Temporal (PPT) a esta población.

La jornada se cumplirá entre los días 7 y 9 de abril en el Estadio Édgar Rentería, desde las 8:00 a. m., hasta las 3:00 p. m. Además, dentro de las actividades se encuentra una feria de servicios destinadas a aquellos migrantes que ya cuentan con PPT o están en proceso para obtenerlo.

Cabe destacar que las jornadas se realizarán dentro del proyecto ‘Acciones comunitarias para garantizar la protección, la inserción sociolaboral y la efectividad de derechos de la población migrante venezolana en Colombia’.

Martha Hernández, directora general (e) de Migración Colombia, le contó a EL HERALDO los beneficios esenciales a los que accederá esta población una vez obtengan sus permisos. Asimismo, detalló acerca del panorama de los migrantes venezolanos en el territorio colombiano.

¿Cuál es la importancia de los Permisos por Protección Temporal? ¿Por qué los ciudadanos venezolanos deben acceder a ellos?

El Permiso de Protección Temporal obedece a la implementación del Estatuto de Protección Temporal que el Gobierno nacional estableció para la población migrante venezolana. Este Gobierno está trabajando fuertemente en su política migratoria integral para no solo continuar con el proceso de regularización de la población inmigrante venezolana, sino también lograr una integración efectiva en el sistema de educación, salud, empleo y bancarización. Se busca que estos servicios garanticen los derechos de la población inmigrante venezolana y sean una realidad.

¿Cómo aplican los PPT para los menores de edad?

Con el reciente decreto del presidente se ha creado el PEP Tutor, dirigido a aquellos adultos responsables de niños, niñas y adolescentes que, al 31 de diciembre del 2023, realizaron el trámite de PPT o ya cuentan con el documento. Esto permite que los padres, tutores y representantes legales de estos menores también puedan acceder al sistema.

¿Cualquier venezolano puede asistir al evento?

Sí, cualquier venezolano puede asistir. Sin embargo, solo los que tengan los Permisos de Protección Temporal podrán asistir a la feria de servicios. Aun así, quienes no tengan documentos pueden acudir para ser caracterizados por Migración Colombia y evaluar si existe alguna alternativa para regularizar su situación.

¿Qué documentos deben llevar los migrantes venezolanos para acceder a los PPT?

El migrante debe llevar un documento de identificación, ya que Migración Colombia cuenta con su información y le hará entrega del Permiso de Protección Temporal. Sin embargo, es necesario presentar un pasaporte válido o una cédula para verificar su identidad y hacer el proceso más rápido y efectivo.

¿Qué entidades los acompañarán en las jornadas?

Estarán presentes entidades como el Sena, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Barranquilla, la Secretaría de Educación y representantes del sistema bancario. Esta feria busca garantizar el acceso a los servicios para quienes ya están regularizados o en proceso de regularización. Cabe resaltar que cuenta con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y será liderada por la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.

A nivel país, ¿cuántos venezolanos migrantes cuentan con los Permisos de Protección Temporal?

Actualmente, en Colombia hay aproximadamente 2.8 millones de inmigrantes venezolanos. De ellos, más de 2 millones están regularizados, incluyendo unos 61.000 que tienen cédula de extranjería. Más de 1.9 millones han obtenido el Permiso de Protección Temporal, lo que les permite acceder al sistema de salud, educación, bancarización y oferta laboral. Además, más de 300.000 ciudadanos venezolanos están en proceso de regularización y recibirán su permiso en jornadas como la que se llevará a cabo en el estadio de béisbol de Barranquilla. Actualmente, hay cerca de 450.000 ciudadanos venezolanos en situación irregular en Colombia, una proporción relativamente baja.

Cuando usted menciona “en situación irregular”, ¿a qué se refiere?

Situación irregular es cuando ciudadanos venezolanos que ingresaron al país no se reportan en el sistema. Aunque tenemos información parcial de algunos de ellos, no accedieron al sistema de manera oportuna o no han sido beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia.

A propósito, ¿cómo está el panorama de los migrantes venezolanos en Barranquilla y el Atlántico?

Esperamos que aproximadamente 180.000 personas asistan a la feria de servicios, la mayoría de ellas residentes en Barranquilla. Actualmente, 129.000 personas en el Atlántico ya tienen su Permiso de Protección Temporal, y queremos que se acerquen a la feria para acceder a oportunidades laborales, bancarización, salud y educación. También buscamos que, quienes aún no tienen su permiso, lo reclamen, ya que es la llave para acceder a estos servicios.