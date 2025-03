¡Ha terminado la espera, Barranquilla! La cuenta regresiva ya finalizó. Desde este sábado, La Arenosa empieza a mostrarle al mundo que quien lo vive es quien lo goza. Ha sonado el llamado de la alegría y todos los caminos conducen a la Vía 40, el gran escenario donde la tradición y el jolgorio se unen para abrir con broche de oro el gran tesoro cultural de los barranquilleros.

La Batalla de Flores es la reina de la jornada, la única disputa en la que no hay vencedores ni vencidos, solo un pueblo que celebra su historia en un desfile que desde hace más de 100 años los ha enamorado. El más emblemático de la celebración.

Alístese desde temprano porque tal como se pactó el año anterior, el evento tendrá su inicio a las 11:00 a.m. en su recorrido desde la calle 85 hasta el puente de la María, con cuatro kilómetros de alegría, música, danzas, comparsas, disfraces, reinas, orquestas que muestran la grandeza y diversidad de la fiesta más grande de Colombia.

Los espectadores serán testigos del talento y la pasión de 168 grupos folclóricos, divididos entre danzas, comparsas y disfraces colectivos e individuales que engalanarán la Vía 40 organizados en siete bloques temáticos y una apertura dirigida por un bloque institucional enfocado en la cultura ciudadana y protección del medio ambiente a cargo del Programa Carnaval Sostenible de Carnaval de Barranquilla.

Son 20 las carrozas que engalanarán el Cumbiódromo, elaboradas por artesanos que decidieron inspirarse en las danzas patrimoniales y que resaltan la diversidad, los personajes, la tradición y el patrimonio.

Listos para brillar

La Reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro, brillará en su carroza ‘Sinfonía de Pasión’ una obra majestuosa cargada de rosas y fantasía. Por su parte, el Rey Momo Gabriel Marriaga llegará a la cima de su reinado “de oro” a bordo de su carroza dorada como el sol. Son un total de nueve bloques destinados a mostrar que ‘En Barranquilla se baila así’.

Con corona puesta, la soberana está lista para saludar a todos desde su carruaje. En diálogo con EL HERALDO, expresó que este es uno de los momentos más soñados de la fiesta.

“Cuando vi la carroza quedé tan feliz porque es todo lo que yo imaginaba. Me monté y me imaginé saludando a todos. Así que no quiero que ninguno me haga falta mañana en ese Cumbiódromo que tanto recorrí con mis gorilas y que ahora me gozaré como su reina”.

EL HERALDO. Así será el recorrido de la Batalla de Flores 2025, con los ingresos y colocación de los palcos y minipalcos.

19 ingresos disponibles

Para acceder al Cumbiodromo, Carnaval S.A.S. dispondrá de 19 accesos para los asistentes, distribuidos desde la calle 80 (ver gráfico) hasta la carrera 67, los portales estarán habilitados desde las 9:00 de la mañana, dos horas antes de la hora programda para el inicio de la Batalla de Flores.

En total, son 2.4 kilómetros lineales de palcos, con una capacidad aproximada de entre 20 y 21 mil personas. Los últimos detalles de los palcos fueron terminados ayer en horas de la atrde, según explicó a EL HERALDO el ingeniero Alberto Flores.

“Hasta el sábado anterior (hace una semana) teníamos el 85 % del montaje. Este viernes (ayer) amanecimos con el 95 % ejecutado y al mediodía completamos el 100 %, ese último porcentaje duró un poco más por la naturaleza operativa de algunas empresas del sector. No podíamos cerrar por un tema logístico de entrada y salida de vehículos, de lo que son concesionarios de vehículos y otras empresas que por sus operaciones estaban pendientes de recibir mercancías del puerto. Los palcos tienen una capacidad aproximada de entre 20 y 21 mil personas por día”, explicó.

El punto de concentración para las agrupaciones, tráilers, carrozas y comparsas será en la Vía 40 desde la altura de la calle 82, llegando a la glorieta del barrio Las Flores, y tendrán como punto de llegada el puente de la Avenida Murillo, luego de un recorrido de cuatro kilometros.

Operativo y cierres

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció un gran operativo a lo largo de la Vía 40 donde tendrán 2400 efectivos, con 99 cámaras de análisis con reconocimiento facial, estas incluyen tecnología para identificar personas buscadas y dinamizadores de violencia. Además de ello, dispositivos biométricos para la búsqueda de antecedentes. La fuerza pública también tendrá el helicóptero Halcón y se reforzaron los dones, serán 20 los cuales serán monitoreados desde el PMU del Comando de Policía de Barranquilla.

Entro otros, también habrá presencia de Cruz Roja, servicios médicos, Bomberos, Gestión de Riesgo, Control Urbano, Salud Pública, Estación de Guardacostas, Grupo aeronaval, Oficina de servicios públicos y un PMU que será instalado desde las primeras horas de la mañana.

Adicionalmente, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial programó cierres de vías, para el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo, en la Vía 40 y sus alrededores.

Los conductores que transitan por las calles 64, 68, 72, 74, 75, 79, en sentido sur-norte (desde la carrera 46 hacia la Vía 40), girarán a la izquierda en la carrera 60, tomarán esta vía hasta empalmar con la carrera 64 y continuarán con su recorrido al norte de la ciudad.

Las carreras 66, 65 y 64 desde la calle 79, empalmarán con la diagonal de la carrera 65 para llegar al norte de la ciudad.

Los conductores que transitan por la carrera 59B en sentido oeste-este (desde la calle 86 hacía el Centro), continuarán por ésta y empalmarán tomando las carreras 57, 58 y 59 para continuar al centro.