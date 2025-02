Esthercita Forero es, tal como su seudónimo lo indica, ‘La Novia de Barranquilla’. Por ende, frente a su legado están un número de personas, principalmente cercanas a ella, encargadas de protegerla. Se trata de la Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural de la artista, quienes reportaron que “vendedores ambulantes” llevan 9 años irrespetando el parque de Esthercita, ubicado en la calle 72 con carrera 43.

Uno de los miembros asegura que, a pesar de las advertencias de la asociación, los comerciantes continúan ocupando el área, lo que considera como una falta de respeto hacia la memoria de la barranquillera. Para la entidad, este espacio debería ser preservado para que los turistas reconozcan el legado que dejó la cantante a la ciudad.

“Las últimas veces hemos logrado acuerdos con ellos en que no toquen el espacio alrededor de Estercita por lo menos 4 o 5 metros. Si ya nos invadieron el parque, por lo menos respeten ese pedacito para que los turistas vengan y se tomen fotos”, indicó.

Y añadió: “Ellos no tienen voluntad de respetar el espacio de Esthercita y nosotros ya no tenemos voluntad de seguir compartiendo con ellos, porque ya lo hemos hecho durante nueve años y son nueve años reiterativamente fallándonos, abusando del espacio y llenando eso en un mercado de artesanías y ellos no son artesanos”.

Esta problemática, como se ha evidenciado, se presenta cada año. De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, los vendedores sólo están para la temporada de Carnaval, participando en la Feria del Sombrero.

El secretario de Control Urbano y espacio Público del Distrito, Ángelo Cianci, afirmó que cuentan con los permisos necesarios, como el de la nieta de Esthercita, para realizarlo.

“Por su esencia de visibilizar y honrar el trabajo de los artesanos locales, la feria cuenta con el aval de representantes de Esthercita Forero, la Novia de Barranquilla”, comentó el funcionario.

Según lo que explicó el secretario, esta feria, que se realiza desde el año 2012, busca promover y preservar la cultura y la tradición del Carnaval de Barranquilla, a la vez que brinda la oportunidad a cientos de vendedores de mostrar y comercializar sus productos, lo que contribuye a dinamizar la economía local.

Por su parte, la nieta de Esthercita, Elba González, le dijo a esta casa editorial que si su abuela estuviese viva apoyaría el espacio para los artesanos.

“Si había alguna persona que apoyara a los hacedores del Carnaval, los artesanos y todas las personas que tuvieran que ver con los eventos de Carnaval, era Esther Forero. Y yo sé que si mi abuela estuviera viva, ella les hubiera dado el permiso. ¿Por qué? Porque es una manera de que el turista se lleve recuerdos de la marimonda, de las máscaras, del tocado, de la flor de cayena. En fin, de tantas cosas que nos identifican a nosotros ante el resto de Colombia”, aseguró González.

Por su lado, EL HERALDO conversó con los vendedores, quienes sostienen que es por su trabajo y su esfuerzo que cobra vida la plaza.

“Esto le damos vida a nosotros, los artesanos, porque trabajamos aquí por días, sudando con estos soles tan fuertes que ni siquiera nos dejan permitir ponernos un parasol. Si esto no se hiciera todos los años, este parque aquí estuviera hecho un desastre con los delincuentes”, expresó molesta una comerciante que decidió no revelar su nombre.