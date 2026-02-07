La fiesta multicolor, de la creatividad y de la inclusión, vivirá su gran jornada en la noche de este sábado con tres grandes eventos.

El Carnaval Gay que convocarán a miembros de la comunidad LGBTIQ+ y también a quienes aman el Carnaval y encuentran en cada evento una oportunidad de disfrutarlo al máximo, ofrece un banquete festivo que inicia con La Guacherna Gay, sigue con la final del Reinado Popular Gay y culmina con la coronación de los reyes centrales de esta fiesta, Coryna Anaya y Kayro González.

El tradicional desfile que llega a su edición 41, comenzará a las ocho de la noche y tendrá como punto de partida la carrera 44 con calle 70. Desde allí alrededor de cinco mil artistas pertenecientes a 200 grupos de fantasías y disfraces colectivos, bajarán por toda la 44 hasta desembocar en la Plaza de La Paz.

En diálogo con EL HERALDO Coryna Anaya, explicó que la idea de comandar este desfile, fue uno de los momentos que visualizó desde que asumió este reinado hace más de cinco meses. “Me he preparado mucho para este día, detrás de mí hay un equipo de trabajo muy creativo que ha preparado muchas sorpresas para que quienes asistan al desfile lo disfruten al máximo. Este es un reinado cuyo lema es ‘visibilizar lo invisible’, así que en esta guacherna verán el talento de maquilladores, estilistas, diseñadores, coreógrafos y constructores de carrozas”, expresó la soberana.

Agregó que al desfile está invitada la reina del Carnaval 2026, Michelle Char,y los reyes del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón.

Además se suman personas provenientes de España, México y Brasil. “Nuestro Carnaval Gay ha crecido mucho, yo de hecho he vivido en Europa y tengo muchos invitados que por primera vez desfilarán en nuestra Guacherna”.

El remate es en la plaza

Una vez concluya el desfile, la acción se concentrará en la Plaza de La Paz. Allí las 15 representantes de los barrios que alcanzaron su cupo a la final, realizarán una muestra de talento con el propósito de obtener la mejor puntuación que le otorgue la corona del Reinado Popular Gay 2026, y de paso ganar una motocicleta y un diseño de sonrisa.

Sobre el show de coronación de los reyes centrales, esta casa editorial conoció que la puesta en escena lleva por nombre ‘Lucero: un sueño hecho realidad’, en el que más de 600 personas bailarán ritmos folclóricos y urbanos. La nómina musical la integran artistas como Natalia Curvelo, Giblack, Kevin Men y DJ El Demoledor.

Cierres viales y desvíos

Para garantizar el desarrollo normal del desfile, se han programado cierres viales en la carrera 44 entre calles 72 y 50, así como de la calle 50 entre carreras 44 y 45 a partir de las 6:00 p.m. del día sábado.

Como rutas alternativas los conductores que transitan por la carrera 44 en sentido occidente-oriente (hacia el Centro) se desviarán en la calle 74 giran a la izquierda, siguen hasta la carrera 46, cruzan a la derecha y continúan por esta carrera hasta la calle 45.