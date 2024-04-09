De manera pacífica, los campesinos que representan a los municipios de la banda oriental del Atlántico bloquean a estas horas de la mañana de este martes 9 de abril el peaje de Sabanagrande.

Edilberto Medina, de la Asociación de Campesinos de Malambo, comentó que no hay un lugar para que los campesinos materializan sus proyectos productivos.

'Hay que acabar con las barreras que impiden que tengamos unas tierras y una regulación para que se compre nuestros productos a precio justo. El Atlántico es un territorio priorizado para los campesinos y queremos que se vea reflejado en las reformas agrarias y el modelo de restitución de tierras', dijo.

El líder campesino sostuvo que los cierres en el peaje están programados para dar paso a los vehículos cada cinco minutos y perjudicar las actividades de la comunidad.