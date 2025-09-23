El reciente caso del asesinato de Celeste Rivas, una joven de tan solo 15 años - de quien familiares desconocían paradero desde abril del 2024- mantiene en alerta a las autoridades estadounidense tras nuevas pistas, causando profunda conmoción en la comunidad de Lake Elsinore, California. Más de un año después de su desaparición, el lunes 8 de septiembre del 2025, su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un carro Tesla. Dicho vehículo es propiedad del rapero D4vd, de quien se especula en redes sociales, sostenía una relación desde hacía varios años con la menor edad.

Un último adiós

Tras agotar todos sus recursos económicos, en la exhaustiva búsqueda de Celeste por más de 12 meses, sus familiares confirmaron la lamentable noticia y abrieron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y poder cumplir con las expensas de los gastos fúnebres.

“Estamos destrozados y devastados por esta trágica pérdida. Su luz y alegría tocaron a todos los que la conocieron”, expresaron en un comunicado, al tiempo que exigieron justicia y claridad sobre las circunstancias de su muerte.

El último rastro de Celestre sería en mayo del 2024 por medio de una llamada telefónica, un mes después de haberse escapado de su casa, a la corta edad de 13 años.

En Lake Elsinore, ciudad originaria de la joven, se realizó una vigilia en su memoria. Familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y pidieron no olvidar la memoria de Celeste: “no la conocía personalmente, pero me conmueve profundamente. Solo quiero justicia para esta pequeña, porque lo que le pasó no fue un accidente”, dijo una de las asistentes a medios locales.

Un profesor de la secundaria Lakeland Village Middle School, se pronunció ante el trágico desenlace, de quien fuera una de sus estudiantes. El docente relató los pormenores de la relación entre Celeste y D4vd, recordando que previamente a su desaparición en 2024, la joven habría intentado escapar con él. En su momento fue interceptada por las autoridades, frustrando la fuga con el rapero hasta su exitoso intento meses después, en abril.

Celeste Rivas' former teacher tells students she met D4vd on social media pic.twitter.com/8O6f13z7Xm — Media Dope Dealer (@Socialaudiodope) September 19, 2025

Era de conocimiento entre sus compañeros de clase la relación. “Es una advertencia para todos: tengan cuidado con quién hablan en redes sociales”, señaló el educador.

Por su parte, un representante de D4vd aseguró que el artista está al tanto de la situación y se mantiene en colaboración con las investigaciones, mientras cumple con su gira de conciertos. Tras la tragedia el cancelamiento ha sido masivo en varias fechas de sus presentaciones.

Las autoridades estadounidenses investigan el caso bajo la hipótesis de homicidio, trabajando para esclarecer la causa de la muerte debido al estado de descomposición del cuerpo. Oficialmente no hay declaraciones sobre qué pasó con Celeste Rivas durante su desaparición.

