Un ciudadano identificado como Jhon Brayan Enciso Quintero instauró una tutela en contra del presidente Gustavo Petro, por considerar que se están vulnerando sus derechos al buen nombre, honra, igualdad y dignidad. El juez segundo civil del circuito de Bogotá admitió la tutela.

Leer también:

Esto tiene que ver con los comentarios del presidente durante un consejo de ministros, en el que se refirió con el nombre de Brayan a los jovencitos que “conquistan a jovencitas en los barrios populares, las embarazan y después no responden por sus hijos”.

“Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”, dijo el mandatario en esa ocasión.

Estas palabras del jefe de Estado han generado todo tipo de reacciones. En redes sociales se difundió un video en el cual aparecen varios ciudadanos asegurando que formaron la Asociación de Brayans de Colombia, A.B.C.

En las imágenes le piden al presidente Petro abstenerse de hacer estigmatizaciones sociales y de clase.

Sobre este tema, el ministro de Interior, Armando Benedetti, aseguró que el comentario del presidente no era más que una ‘mamadera de gallo’.

“No importa si te llamas Brayan o no. Lo de Brayan es mamadera de gallo. Te puedes llamar Steven o como tú quieras. Y la educación gratuita es la prueba reina de que estamos abiertos para todo el mundo y sobre todo para las clases populares”, dijo el ministro.

Importante:

“En el 2024 las matrículas crecieron 3,1%, que por primera vez la cobertura alcanzó el 57,5% y que casi un millón de jóvenes estudian gratis en universidades e institutos”, agregó el funcionario sobre la educación durante el Gobierno del presidente Petro.