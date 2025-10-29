Miles de usuarios reportaron a través de redes sociales problemas con el servicio de Microsoft en la tarde de este miércoles 29 de octubre. Algunas de las fallas se han presentado en la web, en la conexión de servidor y en el inicio de sesión, especialmente, en Microsoft 365 y Microsoft Azure.

Al parecer el problema con la plataforma se ha presentado a nivel global, pues usuarios en Europa y Estados Unidos se han visto afectados en el servicio.

De acuerdo con los datos de Downdetector, Azure ha estado inactivo para más de 16.000 usuarios y Microsoft 365 para cerca de 10.000.

Ante ello, la plataforma explicó a través de redes sociales que está investigando la causa de los problemas en el acceso al servicio de Microsoft 365 y al centro de administración de Microsoft 365.

“Los servicios de Microsoft 365 están experimentando un impacto en la red debido a la interrupción en curso de Azure. Puede encontrar actualizaciones adicionales en la página de interrupciones @AzureSupport: https://azure.status.microsoft/en-us/status.”, se lee en el mensaje publicado desde la cuenta Microsoft 365 Status.

“Hemos finalizado el despliegue de la configuración anterior en buen estado y estamos reequilibrando activamente el tráfico en la infraestructura en buen estado para lograr la recuperación de los servicios afectados. Puede encontrar más información en el centro de administración, en MO1181369 o en http://status.cloud.microsoft “, indican en otra publicación.