Usuarios reportaron nuevas fallas de la app Mi Bancolombia este martes 28 de octubre, luego de que el banco presentara hace algunos días afectaciones y caídas en varios de sus servicios tanto digitales como en cajeros.

Ahora, las fallas se estarían registrando únicamente en la aplicación, por lo que los clientes no han podido realizar sus transacciones virtuales.

En una breve respuesta a un cliente que manifestó su inconformidad por la falla en el servicio, Bancolombia respondió: "En estos momentos presentamos intermitencias en nuestra app Mi Bancolombia. Lamentamos las molestias ocasionadas, por ahora te invitamos a usar la sucursal virtual personas, agradecemos tu comprensión“, se lee en el mensaje sin dar mayores detalles sobre la falla.

@laurasa84 ¡Hola! 👋 En estos momentos presentamos intermitencias en nuestra app Mi Bancolombia. Lamentamos las molestias ocasionadas, por ahora te invitamos a usar la sucursal virtual personas, agradecemos tu comprensión. Contigo, Juan Fer. — Bancolombia (@Bancolombia) October 28, 2025

Inclusive otros clientes pidieron a la Superfinanciera intervenir ante las constantes fallas que ha venido presentando Bancolombia. “Es inaudito. Otra vez la App de Bancolombia caída. Es increíble que la Superfinanciera no haga nada", escribió un internauta.

Es inaudito. Otra vez la App de @Bancolombia caída y entro a la web y aparece esto? Es increíble que la @SFCsupervisor no haga nada. pic.twitter.com/Evsl93s3qa — Daniel Rivera (@DanielR0320) October 28, 2025

En otro mensaje publicado en X, Bancolombia señaló: “Todo el equipo trabaja para estar al 100% en nuestra App Mi Bancolombia".

@valenciajc ¡Hola, Juan 🤝! Estamos aquí a tu lado. Discúlpanos, todo el equipo trabaja para estar al 100% en nuestra App Mi Bancolombia. Mientras, puedes usar nuestra Sucursal Virtual Personas. Contigo, SergioAJ — Bancolombia (@Bancolombia) October 28, 2025

Vale mencionar que el pasado 24 de octubre, Bancolombia dejó de funcionar casi que por completo, según reportaban usuarios que se veían imposibilitados de realizar transacciones o simplemente acceder a la aplicación móvil.

Cinco horas después se empezaban a restablecer algunos servicios como el pago con tarjetas débito y crédito, así como el uso de corresponsales bancarios y sucursales físicas, pero los cajeros y canales digitales, aún no estaban disponibles lo que imposibilitaba a los más de 12 millones de clientesla correcta disposición de su dinero.