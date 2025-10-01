Si los usuarios de ChatGPT creían que esta IA solo serviría para consultarle sobre temas densos como un niño o crear imágenes para sumarse a las tendencias de redes sociales, OpenAI lanzó una nueva función que ya se puede usar: hacer compras en línea.

“Damos los primeros pasos para que ChatGPT ayude a las personas a comprar también, empezando con el Pago Instantáneo, impulsado por el Protocolo de Comercio Agentic y desarrollado con Stripe”, anunciaron.

Quienes por el momento pueden hacer uso de esta nueva función son los usuarios de ChatGPT Plus, Pro y Free en Estados Unidos que podrán comprar directamente a vendedores estadounidenses de Etsy directamente desde el chat. Adelantaron que más adelante más de un millón de comerciantes de Shopify, como Glossier, SKIMS, Spanx y Vuori, estarán disponibles.

Shutterstock/Shutterstock Pronto el servicio estará habilitado para Colombia.

De momento la función solo está habilitada para el país norteamericano y para compras de artículos individuales, sin embargo, “próximamente” se añadirán carritos multiartículo y se ampliará la cantidad de comerciantes y regiones, según explicaron sin mencionar fecha.

“Esto marca el siguiente paso en el comercio, donde ChatGPT no solo te ayuda a encontrar lo que quieres comprar, sino también a comprarlo. Para los compradores, es una experiencia fluida: pasan del chat al pago con solo unos clics. Para los vendedores es una nueva forma de llegar a cientos de millones de personas manteniendo el control total de sus pagos, sistemas y relaciones con los clientes”, precisó OpenAI.

Cómo funcionan las compras

De acuerdo a lo que explica la compañía estadounidense, si alguien pregunta sobre un producto —“las mejores zapatillas para correr por menos de USD100” o “regalos para un amante de la cerámica”—, ChatGPT mostrará los productos más relevantes de la web. Especifican que los resultados de productos son orgánicos y no patrocinados, y se clasifican únicamente por relevancia para el usuario.

Si un producto admite la opción de “Pago Instantáneo”, los usuarios pueden pulsar “Comprar”, confirmar su pedido, el envío y los detalles de pago, y completar la compra sin salir del chat. Una de las ventajas de los suscriptores es que pueden pagar con su tarjeta registrada u otras opciones de pago con tarjeta.

FRIMU EUGEN/IMAGEN DE FREEPIK

Luego de esto, el comercio al que se le compró gestiona los pedidos, los pagos y el cumplimiento mediante sus sistemas. “ChatGPT actúa como agente de inteligencia artificial del usuario, transmitiendo información de forma segura entre el usuario y el comerciante, como lo haría un comprador personal digital”, explican.

Si lo que busca lo venden varios comercios, ChatGPT clasificará los varios resultados considerando factores como la disponibilidad, el precio, la calidad, si un comerciante es el vendedor principal y si el Pago Instantáneo está habilitado para optimizar la experiencia del usuario.

Este servicio es completamente gratuito para los usuarios y no afecta sus precios ni influye en los resultados de ChatGPT. Quienes sí deben pagar son los comerciantes que dan una comisión por las compras completadas, aunque no especifican de cuánto es, solo se limitan a precisar que es “pequeña”.

También advierten que el intercambio de datos es “mínimo”: “Solo se comparte con el comerciante la información necesaria para completar el pedido, con el permiso del usuario”.