WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial con más de 3.000 millones de usuarios. Su capacidad para compartir mensajes, videos, fotos y documentos en tiempo real la han convertido en una de las favoritas de los internautas.

Recientemente, Meta anunció la incorporación de una nueva función de traducción en tiempo real en 19 idiomas para iPhone y 6 para Android. De esta manera, a través de la aplicación se podrá realizar traducciones de conversaciones de forma automática o manual.

Con esta actualización, la aplicación busca eliminar las barreras de comunicación en sus millones de usuarios.

Ahora los usuarios podrán traducir un mensaje solo manteniendo pulsado el texto tocar Traducir y seleccionar un idioma.

“Esperamos que esta función ayude a derribar las barreras lingüísticas y permita a los usuarios conectar más profundamente”, indicó Meta.

Vale mencionar que los usuarios de Android tendrán disponibles inicialmente traducciones en los idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. En el caso de iPhone, este cuenta idiomas adicionales al momento de emplear una traducción como: alemán, coreano, chino mandarín, francés, indonesio, italiano, japonés, neerlandés, polaco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

¿Cómo activar la traducción automática en WhatsApp?