Si es de los que aún disfruta de Netflix en un televisor que ya pasó la década de vida, es momento de prepararse para un cambio. A partir del 1 de marzo de 2025, la popular plataforma de ‘streaming’ dejará de funcionar en varios modelos de televisores inteligentes que, simplemente, ya no pueden seguir el ritmo de la tecnología actual.

El motivo de esta decisión no es un capricho de la compañía, sino una cuestión técnica. Con cada actualización, Netflix introduce mejoras en su interfaz, seguridad y rendimiento, pero algunos dispositivos más antiguos ya no tienen la capacidad de almacenamiento ni la potencia de procesamiento necesarias para soportarlas. Esto significa que, por más nostálgico que sea su televisor, la app de Netflix dirá adiós definitivamente en ciertos modelos.

¿En qué televisores dejará de funcionar Netflix?

Entre los equipos que se verán afectados destacan varias versiones de la línea Sony Bravia, incluyendo las series KDL, XBR, W95 y X95. Estos televisores, lanzados hace más de diez años, ya han quedado rezagados en términos de compatibilidad con las nuevas exigencias de la plataforma.

Aunque estos modelos han ofrecido una experiencia de entretenimiento de alta calidad durante años, la realidad es que el avance de la tecnología los ha dejado atrás.

No obstante, para quienes posean uno de estos televisores y no quieran renunciar a sus noches de maratón de series y películas, hay buenas noticias: no es necesario cambiar de televisor para seguir disfrutando de Netflix.

¿Qué opciones existen para que Netflix funcione en esos modelos de TV?

La solución está en los dispositivos de transmisión. Opciones como Apple TV, Roku, Chromecast y Amazon Fire Stick permiten ejecutar la aplicación sin problemas en televisores que, de otra manera, se quedarían fuera del servicio.

También las consolas de videojuegos, como PlayStation y Xbox, ofrecen acceso a la plataforma sin necesidad de hacer una gran inversión en un televisor nuevo.

El fin del soporte para dispositivos antiguos no es algo exclusivo de Netflix. En la era digital, es común que aplicaciones y plataformas dejen atrás modelos más viejos para enfocarse en el desarrollo de versiones optimizadas para equipos modernos.

Sin embargo, esto no deja de ser una noticia agridulce para quienes aún confían en la durabilidad de su televisor de toda la vida.

Así que, si tiene uno de estos modelos en casa, no entre en pánico. Solo es cuestión de buscar la alternativa que mejor se adapte a su presupuesto y necesidades. Porque, al final, lo importante es seguir disfrutando de su contenido favorito, sin importar en qué pantalla lo haga.