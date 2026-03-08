En medio de las zonas que llevan más de cuatro años inundadas en la Mojana sucreña por las aguas desbordadas del río Cauca que se filtran por el boquete de Cara e’ gato los mismos pobladores han construido improvisados puentes de madera que hacen más fácil su traslado de un lugar a otro.

Y son precisamente estos puentes los que este domingo 8 de marzo cobran, al igual que la voluntad de las personas, mucha importancia, porque denotan que en medio de las adversidades los mojaneros ejercen su derecho al voto con el objeto de que las cosas mejoren para ellos.

Entre esos habitantes que madrugaron a participar de la fiesta democrática legislativa se cuentan los que habitan el corregimiento Boca de las Mujeres, jurisdicción del municipio de Majagual, donde la Registraduría instaló dos mesas para que los 549 ciudadanos aptos para sufragar --de ellos 252 mujeres y 297 hombres—lo hicieran este domingo.

Las unidades de la Policía Nacional que destinaron a prestar seguridad en la zona se convirtieron, una vez más, en la mano amiga de los ciudadanos al tener que ayudarlos a transitar por los puentes de madera que son las vías de esta Mojana.