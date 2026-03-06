La gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Salud Departamental, puso en marcha la estrategia ‘Centinela’, que tiene como objeto verificar la calidad de la atención y fortalecer el acceso oportuno a los servicios de salud.

A través de este programa, las autoridades sanitarias llegan a los prestadores de salud y evalúan de manera directa las condiciones del servicio y a su vez escuchan a los usuarios.

Estando en los entes prestadores revisan los tiempos de respuesta, el flujo de pacientes, la capacidad instalada y la organización del servicio en el área de urgencias, que son aspectos clave para garantizar una atención rápida y eficiente en medio de la alta demanda de los servicios que se registra en Sincelejo.

Gobernación de Sucre

En el marco de estas jornadas también conocen las acciones que vienen adelantando las clínicas para fortalecer la prestación del servicio y mejorar la experiencia de los pacientes, en especial la atención telefónica a la hora de agendar citas que ha sido, entre otras, la queja más reiterativa.