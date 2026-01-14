El primer concierto gratuito de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús 2026 en Sincelejo se realizará la noche de este miércoles 14 de enero.

Será en el marco de la coronación de las reinas Infantil y Central de las festividades, María Juliana Martínez, y Gabriela González, respectivamente.

El escenario de la velada, que está prevista iniciarse a las 7:00 de la noche, es el emblemático Estadio 20 de Enero, del barrio El Cortijo.

‘Sincelejo, ruta musical de Colombia’ es el nombre del espectáculo de coronación cuyo montaje y dirección estuvo a cargo del médico, gestor cultural y director del Ballet Folclórico de Sincelejo, Róger Padilla Paternina, que es además el coordinador general de estas festividades.

Una vez finalizado el espectáculo de coronación iniciará el concierto musical a cargo de Peter Manjarrez, Diego Daza y Rolando Ochoa, Mr. Black, Natalia Curvelo y la Banda Nueva Generación de Chochó.

El espectáculo es gratuito y las puertas del escenario estarán abiertas a partir de las 5:00 de la tarde.