Edinson de Jesús Mira Cardona, de 22 años, sindicado de haber asesinado el pasado 25 de diciembre a un hombre al propinarle una puñalada en la parte izquierda del tórax, fue capturado por unidades de la Policía de Vigilancia en la ciudad de Sincelejo.

La víctima mortal es Edwin Alfonso Álvarez Contreras, de 44 años, cuyo deceso se registró en el Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo, a donde fue llevado por vecinos del barrio Camilo Torres, donde ocurrió el acto de intolerancia que cobró una vida.

La fatal agresión con arma blanca se produjo en medio de una riña que tuvo lugar en la calle 23 con carrera 7ª de Camilo Torres. Aún no se conocen los motivos de la pelea.

La Policía de Sucre rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia y reitera su compromiso con la protección a la vida y a la integridad física, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica.