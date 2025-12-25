La celebración de Navidad en el departamento de Sucre deja, hasta el mediodía de este jueves 25 de diciembre, dos nuevos quemados con pólvora.

Se trata de los afectados más graves de los 10 que se han registrado en este mes de diciembre en el departamento.

Los casos, de acuerdo con las cifras oficiales del sector salud, ocurrieron la tarde del 24 de diciembre y la madrugada de este 25 en los municipios de Sampués y San Marcos.

En la primera población el herido es un ciudadano de 27 años que tiene quemadura de tercer grado en una de sus piernas, además de comprometimiento de los dedos de un pie y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica; mientras que el quemado en San Marcos tiene 20 años y sufrió quemaduras de segundo grado.

Ambos están hospitalizados en la Clínica Salud Social, de Sincelejo, ciudad que de momento no registra personas lesionadas con pólvora, mientras que los municipios donde sí hay casos son Corozal, Morroa, San Benito Abad, Chalán, Tolú, Toluviejo, Sampués y San Marcos.

De los 10 quemados con pólvora tres son menores de edad.