La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, resaltó la efectividad de las operaciones militares en el Golfo de Morrosquillo que permitieron propinar un duro golpe al narcotráfico en las últimas horas.

Desde el municipio de Coveñas, donde fueron incautadas más de 4 toneladas de cocaína que eran transportadas en 180 costales en una lancha rápida tipo Gofast, la mandataria de los sucreños destacó esta acción de las unidades de la Armada Nacional que inició con un seguimiento en alta mar desde la noche del martes y finalizó la madrugada de ayer miércoles 3 de diciembre.

Enfatizó en que este tipo de resultados son posibles gracias al fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública a través de los recursos que recaudan con la tasa de seguridad aportada por la ciudadanía.

“Un golpe contundente, 4.5 toneladas de droga fueron incautadas en el Golfo de Morrosquillo gracias a la rápida acción de la Armada Nacional. Quiero felicitar a toda la fuerza pública por ese trabajo coordinado y articulado que se viene desarrollando en nuestro departamento de Sucre. Esta incautación afecta directamente las finanzas del narcotráfico, y nuestro objetivo es generar condiciones de seguridad para todo el departamento y para Colombia”, expresó la gobernadora.

Asimismo, reiteró la importancia del compromiso ciudadano que posibilitan la desarticulació a las estructuras criminales.

“Queremos agradecerles a todos los contribuyentes de la tasa de seguridad, porque gracias a su aporte fortalecemos a nuestra Fuerza Pública en cada una de sus capacidades institucionales”, puntualizó.