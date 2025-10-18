Samuel Fadúl, un joven sincelejano de 24 años con condición del espectro autista (Asperger), y que es bilingüe, politólogo y estudiante de tercer semestre de derecho, fue vinculado laboralmente a la Alcaldía de Sincelejo.

El sincelejano fue nombrado asesor en el despacho del alcalde Yahir Acuña Cardales luego de participar en el programa Generación Y, la iniciativa que impulsa la vinculación de jóvenes profesionales con vocación de servicio público y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

El mandatario de los sincelejanos advirtió que este es además un ejercicio de inclusión dentro de su administración, al tiempo que reconoció las habilidades extraordinarias de Samuel que ha sido estudiante distinguido entre 2021 y 2024, bachiller con honores en 2019 y galardonado con la medalla de plata a la excelencia académica en 2025.

Samuel reseñó que cuenta con experiencia en análisis de política pública, procesos electorales e investigación universitaria, así como habilidades sólidas en planificación, resolución de problemas sociales y liderazgo en proyectos colaborativos.

“Llevaba cuatro meses buscando empleo en diferentes plataformas relacionadas con mis áreas de formación. Cuando vi la convocatoria de la alcaldía, decidí postularme porque quería aportar mis conocimientos y crecer profesionalmente desde mi ciudad”, afirmó Samuel.