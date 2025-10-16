Las fiestas más alegres de Colombia, como se les conoce a las del 20 de Enero, en Sincelejo, ya se empiezan a sentir en la ciudad.

Las reinas, que son la cara hermosa y embajadoras de estas celebraciones, serán presentadas pública y oficialmente el miércoles 29 de octubre a partir de las 7:00 de la noche en el Teatro Municipal José Luis Quessep.

En ese espacio la Alcaldía de Sincelejo y la Corporación 20 de Enero realizarán la imposición de bandas a las reinas Infantil y Central de las festividades, Mari Juli Martínez y María Gabriela González, respectivamente.

El evento es gratuito y será amenizado por Dandy Bway y la Banda Nueva Generación de Chochó.

De otra parte, ese mismo miércoles 29 de octubre, pero en horas de la tarde, se llevará a cabo en el Parque Santander una retreta de fandango que abre la programación de los 40 años del Encuentro Nacional de Bandas.