La senadora sucreña Ana María Castañeda, segunda vicepresidenta del Senado de la República, le entregó la Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Comendador al Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo (ENB).

Es un reconocimiento a los 40 años de trayectoria de este evento, a su aporte a la preservación de la música de viento y su papel como símbolo de identidad y cohesión social para el Caribe colombiano.

Antes de imponerle le medalla a la presidenta del Encuentro Nacional de Bandas, Mónica Jiménez Serpa, la parlamentaria en su intervención en el Congreso destacó que esta distinción representa “un acto de justicia cultural y un homenaje a la memoria musical de Sucre”, recordando que el Encuentro nació tras la tragedia de las corralejas del 20 de Enero y se convirtió, con el esfuerzo de sus fundadores, en una institución que dignificó la labor de los músicos de banda y fortaleció la tradición del Porro y el Fandango.

Castañeda recordó además que el ENB fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación mediante la Ley 1866 de 2017, y reafirmó su compromiso con la salvaguarda de las expresiones artísticas del Caribe. Además esta distinción va en concordancia con el reconocimiento reciente del Fandango de la Sabana como manifestación patrimonial del país, que pronto será ley y que lo promueve igualmente la senadora sucreña.

El acto de entrega del reconocimiento fue realizado en la Plenaria del Senado, y continuó en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional con una muestra cultural en vivo protagonizada por músicos y bailadores de Sincelejo, que llenaron el recinto de ritmos tradicionales y color caribeño.

La senadora Castañeda agradeció a la presidenta del ENB, Mónica Patricia Jiménez Serpa, y a su equipo por su legado, reiterando que “el Porro y el Fandango seguirán resonando en las calles de Sincelejo y en el corazón de Colombia”.

Al tiempo que la presidenta del ENB les agradeció a los congresistas por la distinción y los invitó a la realización del evento en su edición 40.