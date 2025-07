Albert Antonio Chávez Morelo, el presunto feminicida de su pareja sentimental y madre de sus hijos, Saray Elena Díaz Meza, se encuentra en manos de las autoridades tras entregarse en un CAI del barrio La Ford, en la ciudad de Sincelejo.

El feminicidio ocurrió al caer la tarde del martes 22 de julio en el barrio El Palmar, en el municipio de Tolú, Sucre, del cual fueron testigos los pequeños hijos de la pareja que con sus gritos y llanto alertaron a los vecinos sobre la tragedia.

Redes sociales Albert Antonio Chávez Morelo, presunto feminicida de Saray Elena Díaz.

“Gracias a la rápida y articulada intervención de las autoridades fue expedida la orden de captura contra el presunto agresor. Es importante destacar que aunque el señalado se entregó voluntariamente días después del crimen en un CAI de la Policía de Sincelejo, su judicialización fue posible gracias a la activación oportuna de todos los mecanismos legales e investigativos por parte de las autoridades competentes”, indicó la Policía en su momento.

Por su parte, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, pidió “todo el peso de ley” sobre el agresor que terminó con la vida de Saray Elena.

“Queremos todo el peso de la ley sobre él. Es una madre de tres niños y los hechos que narran los vecinos son dolorosos. El agresor se entregó. Dijo que después de cometer el hecho usó la moto de su compañera Saray y se vino para Sincelejo. Se quedó en un hotel y se entregó voluntariamente”, dijo la gobernadora de los sucreños.

¿Cómo ocurrió el crimen de Saray Elena Díaz?

De acuerdo con las autoridades, el señalado asesino le habría propinado más de 10 heridas con un puñal dentro del baño de su vivienda.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por su padre, Manuel Díaz, alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

El caso conmocionó a la comunidad Tolú por lo cual muchos allegados a Saray lamentaron su muerte a través de redes sociales.

“Su vida no debía terminar así. La violencia que le arrancó el aliento nos grita que no podemos seguir callando, que no podemos normalizar lo inaceptable. Saray no fue una cifra más, fue una vida valiosa, fue amor, fue lucha, fue familia”, se lee en una publicación.

Publicaciones en redes sociales

Recientemente, salieron a la luz nuevos detalles del caso que indicarían que la mujer era víctima de violencia por parte de su expareja.

En sus redes sociales, la mujer había publicado - días antes de su muerte - mensajes en los que habla sobre la personalidad narcisista en los hombres. Además, desde su cuenta de Facebook compartió una imagen que se refería a la muerte.