Claudia Bahamón anuncia que está recuperada y podrá volver a bucear

"Cuando supe que mi pulmón había colapsado en casi un 80 % luego de este terrible error médico, alguien acá en el hospital ayer me dijo que de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear. Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo", escribió.

Por fortuna todos los temores de Claudia Bahamón se disiparon este jueves 27 de julio, cuando el médico Robin Rada, que estaba al frente de su caso, le confirmó que ya había superado el neumotórax.