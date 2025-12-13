Este 2025 que está por terminar fue un año que representó importantes desafíos para la zona portuaria de Barranquilla. A pesar de la estabilidad en el calado, que se mantuvo por encima de los 10 metros por la continuidad del dragado, las constantes tensiones comerciales con Estados Unidos tuvieron su impacto en la dinámica de las terminales portuarias.

Leer también: Avanza recuperación de la vía Circunvalar, en Soledad: van 1.2 kilómetros intervenidos

Lucas Ariza, director de la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria), aseguró –en diálogo con EL HERALDO– que hubo factores que no los acompañaron, como las modificaciones en los fletes o la crisis internacional del coque, que es considerado como la joya de la corona de los puertos barranquilleros.

¿Cómo califica el año 2025 para la zona portuaria de Barranquilla?

Desde Asoportuaria hemos venido trabajando por la estabilidad del canal de acceso y lo hemos venido logrando. Hemos logrado articularnos de manera positiva con el Gobierno nacional, con Cormagdalena, con el Ministerio del Transporte. Este fue un año positivo en términos de la estabilidad. No tuvimos un canal por debajo de 10 metros de calado, lo cual es muy bueno. La parte de la estabilidad del canal de acceso la hemos tenido resuelta durante este año; eso fue lo positivo.

Lo que no fue positivo es que hemos perdido competitividad por el transporte terrestre. Con la actualización de la famosa tabla de fletes, Barranquilla ha quedado, frente a puertos vecinos, con una diferencia importante en fletes.

Entonces vamos a terminar cerrando con una cifra cercana a las 13 millones de toneladas, pero con un 3 % o 4 % por debajo de la del año anterior.

¿El cambio en los fletes fue lo único que los golpeó?

No. Otro tema que también nos afectó fue la crisis de un sector como el coque, que en un 80 % se exporta por Barranquilla, y que este año se van a exportar por lo menos 700 mil toneladas. El coque es parecido al carbón, pero pasa por un proceso industrial y se utiliza para la industria siderúrgica, para fabricar acero. Entonces, Colombia viene siendo el tercer o cuarto mayor exportador del mundo. Se exporta a países que tienen una industria siderúrgica muy fuerte. Y de ese coque que exporta Colombia, cerca del 80 % sale por Barranquilla.

Frente a esta crisis, ¿a qué otro producto le han apostado para dinamizar la actividad portuaria?

Hemos venido diversificando el movimiento de carga desde hace bastante tiempo y Barranquilla, como zona portuaria, es el mejor ejemplo de una zona portuaria multipropósito, que no depende de un solo tipo de carga, sino de una variedad de cargas. Fíjense que el coque ha caído cerca del 25 %, pero la caída en términos generales de Barranquilla es solo del 3 % o del 4 %.

Importante: Desde este sábado los visitantes del Malecón podrán disfrutar de la ‘Luna del Río’

¿Después de la bonanza del año pasado esperaban seguir aumentando en los rendimientos?

Sí, de acuerdo. Pero bueno, tenemos ahí ese sinsabor de que nos pudo haber ido mejor si no es por ese tema de la tabla de flete y algunos factores que están lejos del alcance o de la gestión de cualquiera. Pero como digo, al ser una verdadera zona portuaria multipropósito, que no dependemos de un solo tipo de carga, Se ha permitido que vayamos a tener no el mejor año de la historia, pero seguramente el segundo o tercer mejor año de la historia.

¿Ha sido un año de contrastes con el presidente Petro?

Yo pienso que uno tiene que concentrarse en lo que puede gestionar. Nosotros podemos gestionar el tema del dragado y se ha hecho de manera importante, articulándolo con el Gobierno nacional. Y ahí hemos reconocido la labor que ha hecho Cormagdalena, la labor que ha hecho el Ministerio de Transporte para hacer las inversiones. Que, como siempre hemos dicho, en ningún otro gobierno se había visto, o por lo menos estos resultados que hoy estamos teniendo.

En segundo lugar, pues el tema de los aranceles, por supuesto que eso genera mucha incertidumbre. Pero es algo que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar el Twitter a los presidentes de este y de otros países. En algún momento parecía que podía estar bien grave y bien delicado, y no se ha dado así. O sea, terminamos por un arancel que es el mismo que tienen los demás países.

¿Y eso es una ventaja que se abre?

O sea, al no tener ninguna diferencia, pues no hay ninguna desventaja. Antes, muchos clientes de los Estados Unidos están con la mirada a estos países, porque están más cerca, porque no tienen que atravesar el canal de Panamá. No tienen que hacer toda una logística larga que en cualquier momento se puede quebrar por cualquier motivo. No hay, digamos, guardando las proporciones, la guerra comercial que hay en otros países.

¿Alguna última reflexión en cuanto al futuro de lo que puede ser el 2026?

Yo pienso que el futuro es prometedor. Colombia tiene todas las posibilidades de crecer su comercio exterior, de crecer sus exportaciones, de diversificarlas, de no depender solo de los últimos cuantos productos, y eso se viene haciendo.

Barranquilla es una plataforma idónea para esa diversificación de las exportaciones, para atraer inversiones, como también viene ocurriendo. Se trabaja muy de la mano con el Gobierno local, con las entidades de promoción, para atraer empresas que quieran ubicarse acá. Eso hace que Colombia y Barranquilla en particular estén muy bien posicionados de cara al futuro.