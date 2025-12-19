El precio del dólar para este viernes 19 de diciembre inició con un promedio de $3.856, lo que significó un descenso de $18 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.874,71.

La divisa estadounidense viene presentando fluctuaciones en su cotización a causa de los datos de inflación presentados en la jornada anterior, el dato fue expuesto a la opinión pública por parte del Departamento del Trabajo, donde la inflación estadounidense llegó a situarse sobre 2,7 %.

La agenda financiera de este viernes concentra la atención en la reunión de política monetaria en Bogotá y los datos de precios en el exterior.

Hoy la Junta Directiva del Banco de la República definirá si hace cambios en la política monetaria o deja la tasa de interés en el 9,25 %. El mercado vincula esta elección con el debate del salario mínimo. Aunque existen opiniones diversas, la mayoría de analistas prevé estabilidad en el indicador para el cierre de año.