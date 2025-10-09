El próximo 13 de octubre de 2025 la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, realizará un nuevo vuelo experimental del sistema Starship, considerado el cohete más potente jamás construido.

Despegará desde la base Starbase, en Boca Chica, Texas, y corresponde a la undécima misión de prueba del proyecto y busca validar avances tecnológicos esenciales para los planes interplanetarios de la compañía.

El objetivo central de esta nueva prueba es optimizar el rendimiento del propulsor Super Heavy y de la nave Starship, especialmente en las maniobras de aterrizaje.

Flight-proven Super Heavy booster moved to the pad at Starbase ahead of launch pic.twitter.com/z5GP4HU5wH — SpaceX (@SpaceX) October 8, 2025

Por primera vez, SpaceX probará un nuevo método de encendido durante el descenso, mediante una maniobra controlada sobre el golfo de México. Esta estrategia permitirá analizar la transición entre fases del motor, mejorar la precisión del aterrizaje y aumentar la eficiencia del combustible, un factor clave para lograr cohetes totalmente reutilizables.

“Los simuladores Starlink estarán en la misma trayectoria suborbital que Starship y se espera que desaparezcan al entrar en la atmósfera. También se planea el reencendido de un motor Raptor durante su estancia en el espacio”, indicó la compañía.

Morning walks at Starbase

@SpaceX’s Super Heavy Booster rolls by on its way to the launch pad pic.twitter.com/zWVX0yRGTu — StarbaseTX (@StarbaseTX) October 8, 2025

En esta misión, la etapa superior de Starship tendrá un papel destacado. La nave desplegará ocho simuladores de satélites Starlink, que imitarán las características de los dispositivos de próxima generación.

SpaceX también confirmó que el propulsor utilizado, que ya voló en el Vuelo 8, despegará con 24 motores Raptor probados en vuelo. Su meta será demostrar una nueva configuración de combustión diseñada para el futuro Super Heavy.

Además, parte de los azulejos térmicos del fuselaje fueron retirados intencionalmente para evaluar la resistencia de los materiales frente al calor extremo del reingreso atmosférico.

¿A qué hora será el lanzamiento de SpaceX y dónde se podrá ver en Colombia?

Según el comunicado oficial de la empresa, el lanzamiento está programado entre las 18:15 y 19:30 (hora de Colombia).

La transmisión en vivo comenzará 30 minutos antes del despegue y podrá seguirse a través del canal oficial de SpaceX en X (@SpaceX) y en la aplicación X TV.