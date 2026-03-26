Karol G lanzará con la reconocida marca Stanley una colección de termos, llamada Stanley 1913 x Karol G Collection, que está inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’.

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La cantante paisa llevará su marca más allá de la música, con una colaboración exclusiva que mezcla la moda, el lifestyle y la cultura pop.

El anuncio no solo confirma el poder comercial de la artista colombiana, sino que también la posiciona como una figura clave en las tendencias de consumo actuales, donde la moda y la música están fusionadas con productos cotidianos.

El nuevo termo parte del icónico vaso Quencher de Stanley, pero con un rediseño que refleja totalmente la esencia de Karol G. Entre sus características se destacan: acabado metálico llamativo; popote con estilo isleño y diseño llamativo; y gráficos tropicales con detalles de hibisco.

Este producto desde ya se ha convertido en un objeto de deseo dentro del universo lifestyle, principalmente para los fans y seguidores de la cantante de género urbano.

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El lanzamiento de los termos, que vienen en dos tamaños, será este 26 de marzo de 2026 a las 12 de la noche, y tienen un costo de 55 y 65 dólares. Podrá adquirirlos en la página web: stanley1913.com o en las tiendas seleccionadas.

La alta demanda inicial sugiere que esta colección podría agotarse rápidamente, como ha ocurrido con otros ‘drops’ de la marca.