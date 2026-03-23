La cantante barranquillera Shakira ha ampliado a seis los días de concierto con los que cerrará su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’, al añadir tres fechas más, 18, 19 y 20 de septiembre, a las ya anunciadas de 25, 26 y 27 del mismo mes.

La noticia, justificada por la “altísima demanda” para las primeras actuaciones confirmadas, llega coincidiendo con la rueda de prensa de los promotores en la capital española para relatar los pormenores de este fin de gira.

“Concebido como algo más que un concierto”, como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado ‘estadio Shakira’ en el Iberdrola Music y una “ciudad paralela” en torno a él que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y más actividades.

El propósito es “celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas”, según los organizadores.

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Un estadio especialmente para ella

Desde que se confirmó que Shakira cerrará su gira europea en Madrid, las preguntas no han dejado de girar en torno a un mismo punto: ¿Dónde se presentará? En definitiva, los españoles se preparan para algo fuera de lo común.

No será en un estadio tradicional ni en un recinto conocido. La artista cantará en un espacio levantado exclusivamente para ella que se llamará: el Estadio Shakira, una estructura temporal que será construida en Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde.

El proyecto arquitectónico estará liderado por el reconocido arquitecto danés Bjarke Ingels, junto a su firma BIG (Bjarke Ingels Group) y el estudio Yellow Studio.

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Ingels, con base en Nueva York, es uno de los nombres más influyentes de la arquitectura contemporánea. Su trabajo ha sido reconocido con premios internacionales como el Premio Europeo de Arquitectura y ha dejado huella en distintos países.

Entre sus proyectos más conocidos están complejos residenciales innovadores como el 8 House en Copenhague y el VIA 57 West en Manhattan, además de la sede de Google en North Bayshore. También fue el creador de la instalación Times Square Valentine en 2012, en Nueva York.