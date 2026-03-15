Abrir el armario y percibir un olor desagradable es una situación algo frecuente en muchos hogares.

Carnaval de las Artes: 20 años de cultura, fiesta y reflexión

Hollywood y su gran noche: se entregan los Óscar

El número Pi tiene su propio día: ¿por qué se celebra el 14 de marzo?

Este aroma suele aparecer cuando el aire no circula correctamente dentro del mueble o cuando algunas prendas guardan restos de humedad.

Aunque existen productos comerciales para perfumar los armarios, muchas veces tienen fragancias demasiado fuertes o artificiales. Por esta razón, algunas alternativas caseras pueden ser una opción más suave y natural para mantener la ropa fresca.

Pexels Aunque existen productos comerciales para perfumar los armarios, muchas veces tienen fragancias demasiado fuertes o artificiales.

Pastillas de jabón dentro del armario para armonizarlo

Un método sencillo consiste en colocar pastillas de jabón aromático dentro del armario. Estos jabones liberan su fragancia lentamente, lo que permite mantener un aroma agradable sin que las prendas se impregnen en exceso.

Lo ideal es ubicar las pastillas en esquinas, cajones o estantes, y preferir fragancias naturales como lavanda, limón o naranja, que ayudan a refrescar el ambiente de manera sutil.

Pexels Aunque existen productos comerciales para perfumar los armarios, muchas veces tienen fragancias demasiado fuertes o artificiales.

Bloques de madera de cedro para controlar la humedad en el armario

Otra alternativa efectiva es utilizar madera de cedro dentro del armario. Este material tiene la capacidad de absorber parte de la humedad presente en el aire, lo que contribuye a evitar el olor a encierro.

Además, el cedro desprende un aroma natural que ayuda a mantener el interior del armario más fresco. Como beneficio adicional, también puede actuar como repelente natural de insectos.

Shakira, Karol G, Greeicy y otras famosas colombianas que convirtieron su estilo capilar en tendencia y negocio

Para que estos elementos funcionen es recomendable renovarlos cada cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso de la madera de cedro, se puede lijar suavemente la superficie para reactivar su fragancia.

También es importante revisar periódicamente cualquier elemento utilizado para absorber la humedad y reemplazarlo cuando sea necesario.

Freepik Para que estos elementos funcionen es recomendable renovarlos cada cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso de la madera de cedro, se puede lijar suavemente la superficie para reactivar su fragancia.

También puede: ventilar el armario con frecuencia, no guardar ropa húmeda o recién planchada con vapor y mantener ordenados los espacios para permitir la circulación de aire.

Aplicar estas recomendaciones puede ayudar a conservar la ropa en mejores condiciones y mantener el armario con un olor fresco sin recurrir a fragancias químicas intensas.