Las elecciones legislativas de Colombia para el periodo 2026–2030 dejaron una escena particular en el panorama político nacional, varios creadores de contenido digital decidieron dar el salto de las plataformas a las urnas.

Algunos lograron consolidar un capital electoral suficiente para llegar al Congreso de la República, mientras que otros comprobaron que la popularidad en redes sociales no siempre se traduce en votos en las mesas de sufragio y se “quemaron”.

Aunque figuras como Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘JotaPe’ Hernández, revalidaron su presencia en el Senado con más de 150 mil votos por el Partido Verde, y otros influenciadores lograron escaños en listas cerradas de distintas colectividades, una larga lista de aspirantes se quedó por fuera del Legislativo.

Vea: ¿Puede instalar cámaras en los pasillos de su apartamento? Esto dice la ley

El resultado dejó claro un mensaje recurrente en la política colombiana, que los seguidores digitales no necesariamente se convierten en un caudal electoral decisivo.

Los ‘likes’ no son votos

Esta jornada electoral dejó una cuota amplia de creadores de contenido que no lograron convertir su notoriedad en respaldo en las urnas. Entre quienes no alcanzaron curul están Edwin Brito García (‘Pechy Player’) por el Partido Conservador; Felipe Saruma, quien aspiraba a la Cámara por el Atlántico con Cambio Radical; Óscar Ramos (‘El Ñato Óscar’); Hannah Escobar (‘Miss Melindres’); Rawdy Reales Rois (‘Dr. Rawdy’); Charles Figueroa (‘Profe Charles’) y ‘Beto’ Coral, entre otros.

Tras conocerse los resultados, varios de los candidatos que no lograron una curul compartieron mensajes en redes sociales agradeciendo el respaldo de sus seguidores y reflexionando sobre su incursión en la política.

“Más de cuarenta y cuatro mil votos para mí fue impresionante, una completa ganancia. A pesar de que no pudimos entrar, quiero felicitar a mis compañeros del equipo. Este trabajo de la salud mental no termina acá, apenas comienza. No será desde el Congreso, pero estoy seguro de que lo vamos a seguir haciendo desde nuestro espacio”, dijo Saruma.

También quedó por fuera Lily Díaz, hija del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el Atlántico con el aval del Partido Conservador y obtuvo menos de 4.000 votos.

“Hoy me despierto agradecida por haber tenido la posibilidad de hacer este ejercicio tan lindo de la política, que tiene que ver con el servicio. Crecí mucho en esta campaña y pude impactar muchas vidas”, afirmó Díaz.

Lea: Consuelo Luzardo será la gran homenajeada de los 42° premios India Catalina

Por su parte, Edwin Brito García, ‘Pechy Player’, agradeció a las casi 25.000 personas que respaldaron su aspiración y destacó que su campaña se desarrolló, según dijo, bajo principios de transparencia.

“Gracias a todos por el cariño casi 25.000 personas que se tomaron el tiempo de salir de su casa, pagar un taxi o echar gasolina para votar. Fue histórico. Lo hicimos por la buena, con una política limpia”, manifestó.

A la lista se suman figuras como Leonor Espinosa, Fairuz Valdiri, Julio César González Quiceno (‘Matador’) y Andrés Felipe Camargo González, ‘Felipe Saruma’, quienes igualmente no alcanzaron el umbral necesario para entrar al Congreso.

Estos sí lo lograron

Entre los generadores de contenido que lograron capitalizar su visibilidad pública en las urnas aparecen varios nombres que desde el 20 de julio de 2026 ocuparán una silla en el Capitolio.

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido en redes como ‘Wally Opina’, llegó al Senado por el Pacto Histórico, mientras que Deyci Alejandra Omaña Ortiz, ‘Amaranta Hank’, también obtuvo una curul en esa misma corporación por la misma colectividad.

Entérese: OpenAI decide pausar el estreno del ‘modo adulto’, una de las funciones más esperadas de ChatGPT

En la Cámara de Representantes por Bogotá resultaron elegidos Laura Daniela Beltrán Palomares, ‘Lalis’, y Daniel Mauricio Monroy, ambos dentro de las listas del Pacto Histórico.

A ellos se suman Luis Carlos Rúa Sánchez, ‘Elefante Blanco’, quien obtuvo un puesto en el Senado por la coalición del Partido Verde con ASI, y Alejo Vergel, integrante del Frente Amplio Unitario, quien también logró consolidar su votación para llegar a la cámara alta.

Sin duda, esta experiencia política deja una lección para futuros aspirantes, teniendo en cuenta que las herramientas digitales pueden abrir puertas, pero el verdadero triunfo se define en las urnas.