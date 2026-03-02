El escritor colombiano Óscar Borja, reconocido por su voz literaria en la ficción contemporánea, fue nominado en la IV Gala de los Premios Letrame 2026 en la categoría de Novela Negra por su obra “El último billete”, publicada por Letrame Grupo Editorial.

La gala se celebró el pasado 14 de febrero de 2026 en el Teatro Auditorio de El Ejido (Almería, España), consolidándose como un referente internacional para autores de habla hispana en diferentes géneros literarios.

Este reconocimiento sitúa a Borja entre las voces más interesantes de la narrativa contemporánea en español, destacando su habilidad para combinar el thriller con elementos de crítica social. “El último billete”, una novela que ha sido acogida con interés por críticos y lectores, explora temas de tensión narrativa y profundidad humana en un contexto donde el dinero deja de ser un simple recurso para convertirse en una metáfora y motor de la trama.

Cortesía Novela ‘El último billete’.

La IV Gala de los Premios Letrame 2026 reunió a destacados autores, editores y profesionales del mundo literario, reafirmando el compromiso de Letrame Grupo Editorial con la promoción de la literatura en sus múltiples formas. Este evento está consolidado como espacio de reconocimiento para obras y talentos emergentes y consolidados, que contribuyen al fortalecimiento de las letras hispanas contemporáneas.

Para Borja, esta nominación representa no solo un logro profesional, sino también una inspiración para seguir aportando al género de la novela y la literatura, desde una perspectiva marcada por su origen colombiano y su mirada crítica sobre los matices sociales que atraviesan la vida moderna.

La nominación de “El último billete” en una gala de tal envergadura destaca la internacionalización de la literatura colombiana y pone el foco en la diversidad de voces narrativas que emergen desde nuestra región, reafirmando la presencia de autores latinoamericanos y del Caribe en escenarios literarios globales.

“El último billete” ya está disponible a través de plataformas como Amazon, Buscalibre, en librerías seleccionadas, y se proyecta como una lectura imprescindible para los amantes del género y la ficción social.