No cabe de la emoción. Sharon Hurtado Esquiaqui vive un sueño y así lo ha dejado saber este sábado cuando tiene su gran día en la Batalla de Flores del Recuerdo ‘Sonia Osorio’ paseándose en su carroza que, como todo el desfile, rinde homenaje a Gabriel García Márquez.

Subida en su ‘Jardín macondiano’, la reina del bordillo dijo a EL HERALDO que ya estaba lista y “muy feliz, muy contenta, porque en verdad el trabajo de una reina son los 7 meses anteriores a su Batalla de Flores y aquí es donde de verdad se ve el amor y las ganas de la gente”.

La carroza es una obra de arte simbólica que emuló los jardines que se siembran en la tierra y aquellos que florecen en la memoria. Este espacio alegórico reveló un universo que no se recorre con los pies, sino con el alma, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario y donde cada hoja, sombra y silencio recuerdan que la magia no es un truco, sino una manera de mirar el mundo.

La joven también mencionó que tener un mar de emociones encontradas porque hoy es su tarde soñada: “No puedo creer que ya llegó, tengo un montón de emociones todas juntas, verdad, súper feliz, súper contenta porque hoy la vamos a dar toda, no solamente yo, sino todos mis hacedores, mis artistas y mis grupos folclóricos que están detrás del carnaval”, expresó.

A su público bordillero también envió un sentido mensaje diciéndoles: “Los amo, gracias por todo el amor que me brindó Barranquilla en todo este tiempo y que bueno que ya ha comenzado el Carnaval y que nos vamos hasta el Miércoles de Ceniza”.

Sharon deslumbró al público con el vestido de su coronación, firma del diseñador Alfredo Barraza. La creación, titulada ‘Carnaval de mil colores’, fue intervenida con apliques de pedrería en múltiples tonalidades.

La falda, de silueta principesca, se desplegaba en un juego de plumas moradas, naranjas, turquesas, amarillas, ocres, verdes y doradas, mientras que los hombros se elevaban con plumas de faisán multicolores, aportando dramatismo y majestuosidad a su presencia escénica.