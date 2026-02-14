Esta es una propuesta alegórica que integró elementos como una puerta dorada —símbolo del umbral por donde entraron culturas, ritmos y sueños que hoy hacen del Carnaval una celebración única—, un árbol que evocó la vida y la memoria, y un entorno donde convivieron flores, peces y olas como representación del Caribe colombiano.

El denominado ‘Doc Momo’ le dijo a EL HERALDO que estaba “dispuesto para poderle entregar a toda la gente del Bordillo un carnaval como nunca antes, con grandes expectativas, no sabemos que se viene para la 44, pero si este es nuestro último Carnaval, queremos que la gente lo viva con toda la alegría y toda la disposición”.

Por ello, el odontólogo de profesión espera que “se lleven un recuerdo de que el Carnaval del Bordillo es de toda la gente y para toda la gente”.

Sobre su carroza comentó que es un homenaje al realismo mágico de Gabo con “esa Barranquilla macondiana que es en donde voy a desfilar hoy”.