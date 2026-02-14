Desde las aguas del Caribe, el USS Gerald Ford, una de las embarcaciones navales más potentes de Estados Unidos, llegó ‘Nicolás Maduro’ a las calles de la ciudad de Barranquilla para participar en el desfile de la 44, que se lleva a cabo este sábado por la calle 72.

El barco de artillería vino acompañado de un grupo de más de 85 integrantes que son habitantes del municipio de Malambo y que se dedican desde hace 20 años a la representación de situaciones de la vida cotidiana tanto a nivel nacional como internacional.

Pablo Yepes, creador del grupo, contó a EL HERALDO que la reciente captura de Nicolás Maduro lo inspiró para recrear en el desfile de la 44 la llegada del mandatario de Venezuela a la cárcel en Estados Unidos. Para ello también utilizó disfraces de militares y agentes de la DEA.

EL HERALDO

“Nosotros para cada Carnaval siempre esperamos las noticias más relevantes de enero para poder recrearlas y armar los disfraces. Acá están los Delta Force, la DEA, Donald Trump, y Maduro, y yo dirijo la comparsa”, comentó.

Yepes también mencionó “que el grupo ha hecho otras representaciones de hechos noticiosos como la captura de Aida Merlano”.

Además, el hombre de más de 50 años, que además se dedica a las finanzas, reveló que el grupo va participar en otros desfiles como la Gran Parada este lunes y otros recorridos.