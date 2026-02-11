La Batalla de Flores del Carnaval del Sur y sus Riberas, que se realizará el domingo 15 de febrero en el municipio de Campo de la Cruz, se consolida como una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del sur del departamento del Atlántico y de los municipios ribereños del río Magdalena, exaltando el patrimonio cultural inmaterial, la identidad caribeña y la participación comunitaria.

Este evento hace parte de la Ruta de la Tradición, estrategia de la Gobernación del Atlántico que promueve la salvaguardia, visibilización y fortalecimiento de las expresiones culturales del territorio, mediante un trabajo articulado entre la administración departamental y municipal, los gestores culturales y las comunidades.

El Carnaval Intermunicipal del Sur y sus Riberas es organizado por la Corporación Autónoma del Carnaval y Belleza del municipio de Campo de la Cruz, y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, reafirmando el compromiso institucional con la promoción, salvaguardia y fortalecimiento de las manifestaciones culturales del Caribe colombiano.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que el Carnaval del Sur y sus Riberas es una expresión viva de la cultura popular y de la identidad del sur del departamento y de los municipios ribereños del Magdalena. “Esta Batalla de Flores hace parte de la Ruta de la Tradición, una estrategia que integra a los hacedores culturales, dinamiza la economía local y reafirma el trabajo articulado entre la administración departamental y municipal para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial”, señaló.

El mandatario reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la cultura como motor de desarrollo, turismo y cohesión social, respaldando las tradiciones que dan identidad al Atlántico. La Ruta de la Tradición es una muestra clara de que cuando trabajamos unidos, nuestras fiestas y saberes perduran y se proyectan con orgullo a las nuevas generaciones”, puntualizó.

El Carnaval del Sur y sus Riberas tuvo su origen en 1993 como una iniciativa orientada a fortalecer los procesos culturales, artísticos y de integración territorial de los municipios del sur del Atlántico y sus riberas. Desde entonces, ha registrado un crecimiento sostenido que lo ha posicionado como un referente cultural y turístico de la subregión.

El fundador y presidente del Carnaval del Sur y sus Riberas, Jairo Sarabia, resaltó el sentido comunitario y festivo de esta celebración. “Tradición, identidad y participación comunitaria se tomarán las calles de la ‘Perla del Sur’ con la Batalla de Flor este día llenaremos las calles de nuestro municipio de música, danza, color y alegría”.

Sarabia agregó que la Batalla de Flores recorrerá las principales vías del municipio, desde los accesos estratégicos hasta el corazón del casco urbano, transformando el espacio público en un gran corredor cultural a cielo abierto donde confluyen comparsas, danzas, disfraces, carrozas, bandas musicales, reinas y embajadoras del carnaval.

“En el desfile participarán más de 60 agrupaciones culturales, integradas por más de 2.500 artistas y hacedores culturales provenientes de Campo de la Cruz, los municipios del sur del Atlántico y las riberas del río Magdalena. Anualmente, la Batalla de Flores convoca una asistencia estimada de 15.000 espectadores, entre población local y visitantes, consolidándose como un importante dinamizador cultural, social y turístico para la subregión”, indicó Sarabia.

Cortesía

El gestor cultural explicó que el Carnaval Intermunicipal del Sur y sus Riberas, en esta edición busca ampliar la participación de municipios ribereños de otros departamentos. “Este año el evento contará con la participación de 14 municipios del Atlántico, como también del Magdalena y Bolívar con la participación de municipios invitados de Bolívar como Calamar, Hatoviejo, Arroyo Hondo y Pedraza, y del Magdalena, entre ellos Piñón, Cerro San Antonio, Salamina y Concordia”.

El secretario de Cultura y Patrimonio (e), Jorge Ávila, resaltó que la Ruta de la Tradición es una estrategia orientada a salvaguardar y fortalecer el patrimonio cultural inmaterial del departamento, reconociendo el trabajo y la vocación de los gestores culturales que mantienen vivas las tradiciones.

“El Carnaval del Sur y sus Riberas en Campo de la Cruz es una manifestación que protege la memoria colectiva, promueve la identidad caribeña y garantiza la continuidad de los procesos culturales en los municipios del sur del Atlántico. Con esta celebración reafirmamos nuestro compromiso con la salvaguardia del patrimonio cultural, impulsando una tradición que une territorio, identidad y comunidad”, afirmó Ávila.

REINADO INTERMUNICIPAL, TRADICIÓN VIVA DEL CARNAVAL

En el marco del Carnaval del Sur y sus Riberas, se realizará la versión XXXIII del Reinado Intermunicipal del Sur y sus Riberas, uno de los certámenes culturales más tradicionales de la región, que promueve la participación, el liderazgo cultural y la representación de los municipios participantes.

Desde la administración municipal, la alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres Guette resaltó la importancia del evento para el fortalecimiento del tejido social y cultural del municipio, destacando el respaldo institucional que permite posicionar al Carnaval.

“El Carnaval del Sur y sus Riberas es, para los habitantes de Campo de la Cruz, una celebración que une a la comunidad, fortalece nuestra identidad y permite mostrar al mundo la riqueza cultural de nuestro territorio. La Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal se erigen como símbolos de integración regional y orgullo local.

Agradecemos de manera directa al señor gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y a su equipo de trabajo por el apoyo que cada año nos brindan para mantener vivo nuestro Carnaval”.

PROGRAMACIÓN

Yajaira Gómez, coordinadora de Cultura de Campo de la Cruz, explicó que la programación iniciará desde las 8:00 a. m., con la llegada de las candidatas al Reinado Intermunicipal, quienes cumplirán con la agenda protocolaria que incluirá un conversatorio sobre la historia del carnaval y sus principales manifestaciones culturales, espacios de integración, almuerzo, entrevista con el jurado y prueba de talento.

Señaló que a partir de las 2:00 p.m., se dará apertura oficial a las actividades y que, desde las 3:00 p. m., las aspirantes recorrerán las principales calles del municipio en el marco de la tradicional Batalla de Flores, hasta llegar a la plaza principal, donde en tarima se realizará la elección y coronación de la Reina Intermunicipal del Sur y sus Riberas.

Cortesía

Agregó que durante la jornada también se realizará el desfile y la premiación a la mejor comparsa, danza, cumbiamba y disfraz, exaltando el talento y la creatividad de los grupos folclóricos participantes.” “El evento se extenderá hasta las 4:00 a.m., con las presentaciones de artistas nacionales como Grupo Bananas y la cantante Natalia Curbelo, permitiendo que la comunidad continúe celebrando con la alegría y el entusiasmo que caracteriza al Caribe”, informó Gómez.

La reina del Carnaval de Campo de la Cruz, Keity Almanza, extendió una invitación a los atlanticenses y visitantes a ‘pegarse la rodadita’ por la ‘Perla del Sur’ y disfrutar de una jornada diferente, llena de alegría, tradición y del auténtico Carnaval del Sur y sus Riberas”.