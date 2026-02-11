Como parte de su iniciativa Vitaminas del Carnaval, y luego de su Desfile del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta Tobón llevó la Vitamina A: la vitamina de la alegría al semillero Congo Alegría, entregando kits escolares junto a aliado Tauro, a este grupo infantil con más de 42 años de trayectoria en la preservación a esta danza en Barranquilla.

La actividad benefició a los niños que integran este semillero tradicional liderado por la maestra Esther Hernández De Soto, reconocido por salvaguardar las raíces del Carnaval a través de la formación artística y cultural.

Lea también: 70 años de una Revoltosa que no suelta su raíz

La entrega de los kits escolares reafirma el compromiso de la reina con el fortalecimiento integral de quienes mantienen viva la fiesta desde la infancia. “Las Vitaminas del Carnaval son la energía que necesitamos para vivir nuestra fiesta con amor y compromiso. Hoy trajimos alegría, pero también apoyo y reconocimiento a quienes hacen grande nuestro Carnaval desde pequeños”, destacó Sharon durante la actividad.

Cortesía

La Vitamina A, representada simbólicamente por el dulce típico “alegría”, promueve la felicidad compartida, pero también los gestos solidarios y el respaldo a las nuevas generaciones que sostienen el legado cultural de la ciudad.

Lea también: Aliste su pinta para gozar el Carnaval

Con esta entrega, la Reina Sharon continúa consolidando su legado a través de iniciativas que conectan cultura, educación y tradición, fortaleciendo a los niños que día a día mantienen vivo el espíritu del Carnaval de Barranquilla.