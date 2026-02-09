En la mañana de este lunes se llevó a cabo la presentación oficial de la agenda del Carnaval Educativo del Atlántico 2026, que este año celebra su edición número 27 bajo el lema “En Carnaval la Educación sale a las calles, al ritmo de la convivencia”. El municipio de Sabanalarga será la sede principal de esta celebración, que hace parte de la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico.

El evento de apertura, que dio inicio a las 11:20, incluyó la imposición de la corona a la reina central del Carnaval Educativo, la docente Liliana Altamar, rectora de la Institución Educativa Máximo Mercado de Sabanalarga, así como el reconocimiento a los reyes de la Secretaría de Educación del Atlántico, Andrea Peralta y Jesús David Sañudo.

Durante el acto, la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flórez, explicó que esta versión del Carnaval Educativo se desarrolla con un enfoque transversal de convivencia, implementado desde el inicio del año escolar y fortalecido durante todo el calendario académico. Esta orientación responde a la directriz del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, de promover la sana convivencia en los entornos educativos y culturales, con el respaldo permanente de la Gobernación como espacios de formación ciudadana, respeto y cohesión social.

“El Carnaval Educativo del Atlántico es una estrategia pedagógica que fomenta la convivencia pacífica, el respeto y la integración de las comunidades educativas. A través de la cultura y la tradición promovemos mensajes de paz, inclusión y ciudadanía”, señaló la secretaria Castro.

Espacio de análisis para la convivencia

Como parte de la programación académica, el miércoles 11 de febrero se desarrollará el Foro Educativo del Carnaval Educativo del Atlántico en la Institución Educativa CODESA de Sabanalarga, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

La conferencia principal estará a cargo de Óscar Arnulfo Gómez Rincón, contador público y especialista en Medios de Comunicación para la Educación, con más de 14 años de trayectoria como docente universitario. Reconocido como formador de formadores y coach en liderazgo organizacional, abordará la temática “Habilidades blandas para convivir en entornos laborales”, resaltando el valor de la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Johnny Olivares

El foro contará además con la participación de tres panelistas: Xavier Alfonso Ávila Patiño, historiador y gestor patrimonial, con la ponencia “La fiesta: memoria, unidad y convivencia”; Sergio Andrés Cepeda Cepeda, abogado y formador, con “Carnaval sin máscaras: cuando la convivencia se vive de verdad”; y Jahir Corro, psicólogo y magíster en Psicología Social, responsable del área de Convivencia de la Alta Consejería para la Paz de la Secretaría del Interior, con amplia experiencia en procesos de intervención psicosocial y comunitaria.

Exposición fotográfica

La agenda cultural continuará el jueves 12 de febrero, desde las 10:00 a. m., con la apertura de la exposición “EcoCarnaval Interactivo” en la Casa de la Cultura de Sabanalarga.

Esta muestra, creada por la artista visual Madyz Polo García, es una propuesta pedagógica y artística que fusiona arte, biodiversidad y tecnologías interactivas para fomentar una convivencia armónica entre las personas y el entorno natural. La exposición plantea una lectura eco-cultural del carnaval como patrimonio inmaterial, integrando la flora y fauna tropical, las danzas tradicionales y experiencias tecnológicas inmersivas.

EcoCarnaval Interactivo funciona como una herramienta artística y educativa que invita a reflexionar sobre la relación entre cultura y medio ambiente, destacando la conexión entre biodiversidad, territorio e identidad cultural en las fiestas del Caribe colombiano.

Ese mismo día, a las 5:00 p. m., se realizará un cóctel institucional, en el cual se rendirá homenaje a personalidades del departamento del Atlántico que han aportado al desarrollo cultural y social de la región.

Desfile central y cierre del evento

La clausura del Carnaval Educativo del Atlántico tendrá lugar el viernes 13 de febrero con el tradicional desfile central, que iniciará a la 1:00 p. m. desde la avenida Clemente Salazar Movilla, a la altura de la Institución Educativa CODESA, y culminará en la plaza principal con presentaciones musicales que promoverán un mensaje de sana convivencia.

El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, confirmó su asistencia a este evento pedagógico y cultural, en el que participarán 50 instituciones educativas oficiales y privadas del departamento, con cerca de 5.000 hacedores, entre estudiantes, docentes y directivos docentes.

La reina central del Carnaval Educativo 2025, Liliana Altamar, resaltó el impacto formativo de la iniciativa: “Este carnaval evidencia que desde la escuela se construyen valores, identidad cultural y convivencia, fortaleciendo el tejido social de nuestras comunidades”.

Johnny Olivares

Desde su creación en 1999 y su institucionalización mediante la Ordenanza No. 00160 de 2012, el Carnaval Educativo del Atlántico se ha consolidado como un referente regional de inclusión, creatividad y salvaguarda de las tradiciones del Caribe colombiano.

Por su parte, la fundadora del Carnaval Educativo del Atlántico, Raquel Cuentas, reafirmó el carácter pedagógico del proyecto: “El Carnaval Educativo integra a las instituciones educativas para fortalecer valores, identidad y convivencia a través de la cultura”.

La celebración cuenta con el apoyo de entidades como FONTUR, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Alcaldía de Sabanalarga, la ESE UNA, Findeter y entidades financieras. Para garantizar la seguridad, se dispondrá de un operativo integrado por 100 uniformados de la Policía, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Carabineros.

El cierre artístico estará a cargo de los grupos de los centros de interés de las instituciones educativas de los municipios no certificados y de artistas invitados como Dolcey Gutiérrez Junior y Felizzola Music Biz, consolidando al Carnaval Educativo del Atlántico como un escenario donde convergen educación, cultura, convivencia y cuidado del entorno para el desarrollo integral del departamento.