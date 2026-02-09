La música que debía viajar desde Urabá hasta Barranquilla se quedará esta vez en su territorio, cuidando a su gente. La Fundación Bullerenguera Palmeras de Urabá no podrá estar presente en la celebración de los 20 años de La Noche del Río, en el marco del Carnaval de Barranquilla, debido a la emergencia climática que golpea con fuerza a su región y que hoy tiene como prioridad la seguridad de sus comunidades.

A través de un comunicado, la agrupación agradeció la invitación y lamentó no poder asistir a lo que iba a ser su primera presentación en el evento. “Para nuestra agrupación era un honor poder compartir el bullerengue y la riqueza cultural de Urabá en un escenario tan importante”, señalaron.

Sin embargo, explicaron que la situación en la región les impide movilizarse hasta Barranquilla. “Debido a la difícil situación que atraviesa actualmente nuestra región, ocasionada por una catástrofe natural que ha provocado inundaciones, caída de puentes y daños considerables en las vías, no nos es posible realizar el desplazamiento”.

La fundación precisó que la vía más cercana y económica no se encuentra habilitada y que las rutas alternas “implican mayores horas de viaje, costos elevados y condiciones que hacen inviable nuestra participación en este momento”.

La imposibilidad de asistir ha generado tristeza entre los integrantes de la agrupación, quienes tenían grandes expectativas frente al evento. “Nos embarga una gran tristeza no poder acompañarlos en esta ocasión, pues teníamos una enorme ilusión de ser parte de este encuentro cultural”.

Lea también: Diomedes Dionisio fue trasladado a una clínica de Barranquilla

Pese a ello, manifestaron su deseo de participar en futuras ediciones. “Esperamos de corazón que en futuras ediciones podamos coincidir y que sea posible participar el próximo año, llevando con orgullo nuestras músicas y memorias del bullerengue hasta su ciudad”, agregaron.

Por su parte, la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena), organizadora del evento, también se pronunció sobre la ausencia de la agrupación. “Recibimos una noticia que nos duele, pero que entendemos desde el corazón”.

Clena explicó que la decisión está relacionada con la emergencia climática que afecta no solo a Urabá, sino a varias regiones del país. “La Fundación Bullerenguera Palmeras de Urabá no podrá acompañarnos en la celebración de los 20 años de La Noche del Río debido a la emergencia climática que atraviesa su territorio”, señaló la corporación.

Finalmente, la organización expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y agradeció a la agrupación por su disposición. “A la agrupación, gracias por su cariño, su arte y su disposición. Esta vez no será posible encontrarnos, pero las puertas de La Noche del Río quedan abiertas para que en otra ocasión nos regalen todo su talento, su memoria y su bullerengue”.

Lea también: Shakira se pronunció tras sufrir una caída en pleno concierto: “No se preocupen, soy de caucho”

20 años cantándole al río

El evento, que se desarrollará este jueves 12 de febrero en el par vial de la carrera 50, tendrá a más de 110 artistas, con agrupaciones integradas en promedio por 16 músicos y bailarines. Entre los invitados se destacan Dinastía y Folclor, de San Martín de Loba, liderada por Ismael Ardila y Ana Regina, reconocida por su interpretación de la tambora; y Tambores de Cabildo, bajo la dirección de Rafael Ramos Caraballo, que presentará por primera vez en este escenario 20 tambores sonando al unísono.

También harán parte del cartel Marchegua, desde Hatillo de Loba, con el legado de Benancia Barrios Nuevo; la Fundación Cultural Chandé Tradicional de Talaigua Viejo, heredera del trabajo de Francisca Ruiz y continuada por sus hijos; Riquezas de San Martín, dirigida por la maestra Delsy Gil, quien compone junto a su padre Casildo Gil; y los Gaiteros de Pueblo Santo, agrupación que ha participado en cuatro ediciones y que regresa para también celebrar sus dos décadas de trayectoria.