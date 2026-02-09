En Colombia, el Día del Periodista no tiene una sola fecha oficial, pues a lo largo de los años, decisiones legales, errores históricos y tradiciones profesionales han provocado que existan al menos tres días distintos para conmemorar esta labor.

Una de las fechas más conocidas es el 4 de agosto, establecida mediante la Ley 918 de 2004, sancionada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta norma declaró ese día como el Día del Periodista y Comunicador, en homenaje a la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre por parte de Antonio Nariño.

Sin embargo, investigaciones de la Academia Colombiana de Historia señalaron posteriormente que dicha publicación ocurrió realmente el 15 de diciembre de 1793, y no el 4 de agosto de 1794, como se consignó en la ley. Por esta razón, desde 1966, el 15 de diciembre fue reconocido oficialmente como el Día de la Prensa Colombiana.

Además del error histórico, la Ley 918 fue declarada inconstitucional en 2005 por la Corte Constitucional. Posteriormente, en 2006, se promulgó la Ley 1016, que mantuvo el 4 de agosto como fecha conmemorativa, pese a las críticas académicas.

Antes de estas disposiciones, el gremio periodístico ya celebraba el 9 de febrero, fecha que recuerda la aparición del Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá en 1791, considerado el primer medio impreso del país y dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez. Esta conmemoración se mantuvo durante décadas como referencia principal.

Actualmente, en el país se reconocen tres fechas relacionadas con el ejercicio periodístico: 9 de febrero, Día Nacional del Periodista, de tradición histórica; 4 de agosto: Día del Periodista y Comunicador, establecido por ley; y el 15 de diciembre: Día de la Prensa Colombiana, respaldado por la Academia de Historia.

A estas se suman fechas internacionales como el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, promovido por la ONU, y el 13 de agosto, Día de la Libertad de Expresión, establecido en Colombia por ley.