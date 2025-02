Según los datos recopilados, la conmemoración del Día del Periodista en Colombia, comienza el viernes 9 de febrero de 1791, cuando salió a las calles de la entonces llamada, Santafé de Bogotá, el primer periódico impreso de la historia del entonces virreinato de Nueva Granada.

La publicación se trató de El Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá y su creador era el poeta, ensayista e intelectual cubano Manuel del Socorro Rodríguez, quien había llegado a Colombia de la mano de su amigo, el virrey José Manuel de Ezpeleta, como bibliotecario público de la Real Biblioteca de la ciudad, hoy conocida como la Biblioteca Nacional de Colombia.

Los temas del periódico salían de las llamadas tertulias, que eran reuniones en las que los intelectuales y personalidades de la época se reunían en algún lugar para hablar sobre lo que ocurría en las colonias y en la metrópoli o para comentar las noticias que llegaban del resto del mundo.

Se escribía sobre la vida cotidiana y social en las colonias, la actividad militar y política de España, así como temas sobre ciencia, saber y literatura. El público, no era masivo, sino que estaba dirigido a los círculos intelectuales y letrados de la ciudad. Aun así, el Papel Periódico, llegó a ser uno de los medios de comunicación más importantes de la Colonia en América Latina donde futuros próceres hicieron parte de esta casa periodística, como Antonio Nariño, José Celestino Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de Vargas, entre otros.

Fue así como con el paso de los años, el periodismo fue tomando fuerza en nuestro País, y hoy representa la manera en que la ciudadanía tiene conocimiento de cada suceso que acontece, con mayor tecnología, herramientas, agilidad e inmediatez.

Ser periodista en un país como Colombia es una labor titánica que requiere conocimiento, entrega, disciplina, análisis, veracidad y la capacidad de superar los diferentes obstáculos que se han presentado y que seguramente seguirán surgiendo dependiendo del momento por el que estemos atravesando.

No estudié Comunicación Social y Periodismo, aunque para nadie es un secreto que me hubiera encantado poder haberlo hecho. Pero si soy la abogada que se inclinó por el Derecho Público y que decidió no rendirse y escuchar los latidos de su corazón que la impulsaron a seguir buscando la manera de cumplirse a sí misma y estudió Comunicación Pública, demostrando que existe un nexo ineludible entre el Derecho y la Comunicación y que recordando a esa pequeña que por horas enteras jugaba en su habitación frente al espejo con un cepillo a ser presentadora, se llenó de valor y a través del Don que Dios le regaló, la escritura, llegó a escribir sus líneas en éste diario, que es el más importante de la región Caribe de Colombia y que sin conocerme me dio ésta oportunidad.

Las palabras nunca serán suficientes para describir lo que EL HERALDO significa en mi vida y en mi camino. Abrazo a su directora, la gran periodista Erika Fontalvo, con quién estoy segura, gracias a mi tenacidad algún día nos sentaremos a conversar mirándonos a los ojos. Abrazo a Anita González, la persona que creyó y sigue creyendo en mis escritos desde el primer momento y que es el alma de éste gran equipo y abrazo a cada uno de los periodistas que hacen parte de EL HERALDO. No importa que no nos veamos, que no nos conozcamos. Todos sin imaginarlo le están ayudando a esta soñadora a seguir tejiendo su anhelo más profundo.

Es el primer día del Periodista que mis líneas estarán impresas en un diario y esto significa un antes y un después en mi existencia. Sólo puedo mirar al cielo y rogar que sea el primero de muchos.

Por eso, de la manera más genuina y desde el corazón, les deseo un Feliz Día del Periodista. Que sus voces cada día se escuchen más. Que nunca dejen de informar y que la libertad de prensa continúe siendo un derecho.

