Walt Disney anunció este martes el nombramiento de Josh D’Amaro como su próximo director ejecutivo, quien asumirá el cargo el próximo 18 de marzo, fecha en la que sucederá a Bob Iger, que ha estado al frente de la compañía de 2005 a 2020 y de nuevo desde 2022.

“Josh D’Amaro posee esa rara combinación de liderazgo e innovación, una visión estratégica para las oportunidades de crecimiento y una profunda pasión por la marca Disney y su gente, lo que lo convierte en la persona idónea para tomar las riendas como el próximo director ejecutivo de Disney”, anota en un comunicado James Gorman, presidente de la Junta Directiva de Walt Disney.

Por su parte, Iger, describió a D’Amaro como “un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en el próximo director ejecutivo”.

D’Amaro, de 54 años y con casi tres décadas de trayectoria en la firma, lidera actualmente el segmento más rentable de la empresa, Disney Experiences, que en el año fiscal 2025 generó 36.000 millones de dólares en ingresos y cuenta con 185.000 empleados.

En esta restructura de liderazgo, la Junta Directiva también nombró a Dana Walden, actual copresidenta de Disney Entertainment, como presidenta y directora creativa de la compañía.

Walden -figura de gran prestigio en la comunidad creativa de Hollywood- será la encargada de que la expresión artística y la narrativa de la marca se mantengan consistentes en todas las plataformas, incluyendo los servicios de streaming.

La decisión, tomada por votación unánime del Consejo de Administración ayer, establece que Iger permanecerá como asesor sénior y miembro de la Junta hasta su jubilación definitiva el 31 de diciembre de 2026, para garantizar una transición ordenada.