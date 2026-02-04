Desde las 6:00 de la tarde, La Gran Pista del Hotel del Prado se llenó de color, tradición y creatividad con la entrega oficial de vestuarios para el Carnaval de Barranquilla, en un evento realizado por la Universidad Autónoma del Caribe junto a los estudiantes del programa de Diseño de Moda.

En medio de aplausos, cámaras y música carnavalera, los futuros diseñadores presentan las creaciones que vestirán a los Reyes del Carnaval de Barranquilla, los Reyes del Carnaval de la 44, los Reyes del Carnaval de los Niños y los Reyes del Carnaval Infantil de la 44, reafirmando el vínculo entre la academia y una de las fiestas culturales más importantes del país.

Las piezas, elaboradas durante meses de trabajo creativo y técnico, indudablemente reflejan la identidad del Caribe, el folclor barranquillero y las nuevas tendencias del diseño.

Cada vestuario destaca por su riqueza artesanal, el uso de colores llamativos y símbolos que exaltan la historia y la alegría del Carnaval.

Autoridades académicas de la Universidad Autónoma del Caribe acompañan la ceremonia, resaltando este espacio como una plataforma real para que los estudiantes enfrenten retos profesionales y aporten, desde la moda, a la preservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Mientras los reyes reciben oficialmente sus trajes, el público celebra una tradición que une talento joven, educación y carnaval. La noche avanza entre flashes, sonrisas y expectativas, marcando el inicio del camino hacia una nueva edición del Carnaval de Barranquilla, vestida una vez más por el talento local.

Con música comenzó la tarde

Savahna, una hermosa artista barranquillera, dio inicio a la gran tarde llena de brillo que convocó la Universidad Autónoma del Caribe,

Sus cuatro bailarines vestidos de negro hicieron un show espectacular junto a la cantante, que vestía con un bello vestido corto verde de lentejuelas.

En medio de su presentación pronunció algunas palabras para agradecer a todos los presentes y a la universidad por darle la oportunidad de hacer el opening. “Gracias Barranquilla y gracias a la Universidad Autónoma del Caribe por hacer un evento tan bello donde se muestra no solo la importancia del Carnaval de Barranquilla, sino también el talento de sus estudiantes. Esta tarde nos vamos disfrutar este espacio con buena música de Carnaval”.

Así, Savahna siguió bailando e interpretando canciones como La Guacherna, Hips don’t lie, entre otras.

Estudiante de Uniautónoma cantaron bullerengue, son de negro y mapalé, acompañadas del grupo de danza folclórica de la universidad.

Presentación de un hermoso vestido

La reina Michelle Char Fernández encabezó una presentación acompañada por la Banda de la Escuela Naval de Suboficiales, para mostrar el hermoso vestido que utilizó en la Guacherna Fluvial 2026.

Orlando Amador

“Azul del Magdalena”, rinde homenaje al río Magdalena, a través de tonalidades azules, detalles artesanales y una propuesta estética que evoca la identidad, la historia y la riqueza cultural del Caribe colombiano.

La aparición de la reina Michelle Char Fernández fue recibida con aplausos por parte de los presentes, que celebró el reconocimiento al talento joven y al trabajo creativo de los estudiantes involucrados en la elaboración del vestuario. La Banda de la Escuela Naval de Suboficiales aportó un componente solemne y festivo al evento, elevando el ambiente con su interpretación musical.

“El trabajo de mis tres niñas fue increíble, nunca hubo una opción b, desde que lo vi siempre supe que era este. Solo tengo para decir: gracias”, dijo la soberana luego de bailar.

Igualmente se realizó la presentación de la reina de la Universidad Autónoma del Caribe. Shonny Redondo, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo. La soberana lució el vestido Vestuario: ‘Ecos de Picó, diseñado por estudiantes del programa de Diseño de Modas.

Orlando Amador

Por su parte, Asley Sofía Gomez y Germán Palomino, Reyes Infantiles con el vestuario Herencia de Cardenal para la Gran Parada Carlos Franco, diseño a cargo de Lina Ruidiaz, María Carolina Estrada, Edlika Cárdenas, Yenis Naranjo.

Más diseños

La noche estuvo marcada por un momento icónico lleno de muchas risas y sorpresas. Adolfo Maury, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla, salió al escenario con el vestuario: Herencia María Moñito, el cual lucirá en la gran Noche de Guacherna. Este atuendo fue realizado por las estudiantes Inés Carrillo, Yelitza Rodríguez, Lilia Botero, Judith Mendoza, Valery Laíno, Isabela Jimenez, Mayrub Ahumada y Nicole García.

Orlando Amador

“Emily Castellanos se popularizó como María Moñitos hace 59 años, entonces quise hacer un homenaje con este bello disfraz”, expresó Maury.

Las muestras no pararon, pues Luis Mauricio Aragón, Rey Momo del Carnaval de la 44 con el vestuario: Tríada E’ tambó que lucirá para la Gran Parada de Carlos Franco. Fue diseñado por Leslie de la Hoz, Daniela Luque, Anays Vargas y Juliana Hernandez.

Orlando Amador

Sharon Hurtado, Reina del Carnaval de la 44 lució el vestuario: Abanicos de Alegría que se pondrá en la Gran Parada de Carlos Franco. La hermosa pieza fue diseñada por Melanie Barrios, Marijean Jaramillo, Liz Montero, Melanie Maza, Joshany Ahumada y Keidys Bravo.

Orlando Amador

Sharon Acosta y Joshua Ortíz, reyes del Carnaval de los Niños salieron con vestuarios majestuosos llamados: Ancestros Caribe, los cuales lucirán en la Guacherna. Las estudiantes María Paola Vázquez, Nicole Vizcaíno, Ana Pereira, Vanessa Ramírez, María José Daza, Valeria Tatis y Karoline Carrillo, fueron las creadoras de las bellas piezas.

Orlando Amador

Nuevamente salió el soberano del Carnaval de Barranquilla 26, pero esta vez luciendo el vestuario: Guardián de la Tradición, el cual lucirá el día de su coronación, una creación que rinde homenaje al Congo.

Orlando Amador

Salió la Reina Michelle Char Fernández con ¡El Luto es Venganza!, vestido que lucirá en el desfile de Joselito Carmaval. Pero primero, estudiantes que hacen parte del grupo de teatro personificaron el funeral del personaje de Joselito Carnaval. La muestra estuvo Tambien acompañada de la orquesta del maestro Roberto Torres. La pieza que intencionalmente es sexy, estuvo a cargo de Juliana Hoyos, Michelle Pérez, Nathalia Martinez y Laura León.

Orlando Amador

Finalmente, Michelle Char volvió a salir vestida de Joselito diciendo: “¿Qué pensaron, que les iba a mostrar el vestido más esperado de la noche? No señor, si lo quieren ver, vayan a la Guacherna. En mi perfil pueden encontrar pistas de lo que es el vestido ‘Aquí suena Rosa’, porque cuando desde el día cero, siempre quise ser como una flor que resplandece. Ariana Bayona, Daniela Aristizabal, María José Consuegra, trabajaron día y noche para que el vestuario que lucirá Michelle sea despampánate. Para cerrar con broche de oro, todas las monarquías bailaron la guaches con los diseños de Uniautónoma.