El 28 de febrero fue un día para no olvidar en la vida de Tatiana Angulo Fernández De Castro. Esa fecha fue coronada oficialmente como reina del Carnaval de Barranquilla 2025 y ahora mira con gratitud la joya con la que la ciudad la vio brillar aquella noche.

En ese momento lució la corona llamada Pasión de Carnaval, una joya que, casi un año después, fue donada al Museo del Carnaval para que haga parte de la historia de la fiesta.

Durante el acto, la primera dama Katia Nule destacó el legado y la entrega de Tatiana Angulo Fernández De Castro al Carnaval de Barranquilla, resaltando su papel como reina y también su compromiso artístico y cultural.

“Gracias por esa elegancia, delicadeza, tu forma de bailar cumbia espectacular. Te entregaste en cuerpo y alma a Barranquilla y también gracias a tus padres que nunca te dejaron sola en este sueño”.

A su turno, el director de Carnaval de Barranquilla, Juan Carlos Jaramillo señaló que el trabajo realizado durante el reinado deja frutos a largo plazo.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

“Yo creo que siempre vas a recoger eso que sembraste. Es un orgullo el que representa para la organización de Carnaval haber contado con contigo como soberana. Una vez reina, siempre reina”.

Mucha gratitud

Por su parte, la reina Tatiana Angulo Fernández De Castro expresó su gratitud y reflexionó sobre la experiencia de representar a la ciudad.

“Gracias por todo, por la posibilidad, por permitirme cumplir este sueño que todas las mujeres de Barranquilla soñamos. Cuando me preguntan qué es lo que uno se lleva de esta experiencia, normalmente uno diría que es ‘bacana’, pero yo digo que es inolvidable, porque no hay nada que se olvide; todo marca, todo forma, todo se vuelve supersignificativo, como esta corona y este momento rodeado de ustedes, de mi familia, de mi abuela, de todos. Gracias”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

La corona, diseñada por Kevin’s Joyeros, refleja la rica cultura del carnaval, fusionando elementos tradicionales y modernos en una pieza única de joyería.

El nombre ‘Pasión de Carnaval’ fue elegido para simbolizar el fervor, la alegría, el amor y la fuerza de un pueblo que lleva la fiesta en la piel.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

La joya cuenta con cuatro granates centrales: en el corazón de la corona que representan las cuatro generaciones de reinas en la familia de la actual soberana que son un testimonio de su herencia y de cómo el Carnaval se transmite de una generación a otra, como un latido que nunca se detiene.

Los picos pequeños dentro de los picos grandes de la estructura de la corona simbolizan este semillero de la tradición, mientras que el ingenio barranquillero está representado en la diversidad de sus formas y texturas.