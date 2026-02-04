Juanes, una de las figuras más influyentes de la música latina y ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado ‘JuanesTeban’, que llegará a las plataformas digitales el próximo 6 de marzo.

Asimismo, junto al anuncio, el artista presentó la portada oficial y el tráiler del disco, además de habilitar el pre-save y la preventa en formato CD y vinilo doble.

“He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría”, expresó el cantante colombiano. “Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor”.

Sobre el concepto del disco, agregó que “es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”.

Por otro lado, el sencillo es un trabajo conceptual coproducido por Juanes y Nico Cotton, en el que el artista explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, el rock y la cumbia, lo espiritual y lo terrenal.

Además. El álbum incluye los sencillos ya conocidos como: ‘Una Noche Contigo’, ‘Muérdeme’ junto a Bomba Estéreo, entre otros, que han tenido un destacado desempeño en las listas de Billboard.

Por otro lado, la portada del álbum fue ilustrada por el propio Juanes, quien por primera vez acompaña visualmente su música con obras originales creadas por él mismo. Los visuales y el tráiler fueron grabados en Costa Rica y dirigidos por el cineasta argentino Agustín Puente, resaltando la estética y los colores de Latinoamérica.

Finalmente, mientras se acerca el estreno del disco, Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria el próximo jueves 19 de febrero y se prepara para una agenda de conciertos que incluye presentaciones en el Carnaval de Barranquilla (15 de febrero), el Festival de Viña del Mar (25 de febrero), Vive Latino (14 de marzo) y el Movistar Arena de Madrid (1 de marzo), entre otros escenarios internacionales.

