La temporada de lluvias puede convertirse en el peor enemigo de sus zapatos si no toma las precauciones necesarias.

La humedad, el agua y los cambios de temperatura afectan directamente los materiales del calzado, provocando deformaciones, malos olores y un desgaste prematuro.

Cuidar sus zapatos no solo es una cuestión de estética, sino también de salud y economía, ya que prolongar su vida útil evita gastos innecesarios y garantiza mayor comodidad en el día a día.

¿Por qué la lluvia daña el calzado?

El contacto constante con el agua debilita materiales como la piel, la gamuza y la tela. La humedad puede provocar:

Deformación de la estructura del zapato.

Desprendimiento de suelas y costuras.

Aparición de hongos y bacterias.

Malos olores persistentes.

Envejecimiento acelerado de los materiales.

Además, cuando los zapatos permanecen mojados durante mucho tiempo, se crea un ambiente ideal para la proliferación de microorganismos que pueden afectar la salud de los pies.

Durante los días lluviosos, es importante tomar medidas preventivas para evitar daños en el calzado. Estas son algunas recomendaciones efectivas:

Use impermeabilizante

Los productos en spray crean una capa protectora que repele el agua y evita que los materiales absorban humedad. Son ideales para zapatos de piel, tela o gamuza.

Utiliza cubrezapatos

Los cubrezapatos impermeables son una opción práctica para proteger tu calzado sin afectar su apariencia. Son reutilizables y fáciles de llevar.

Aplique ceras naturales

La cera de abejas, la vaselina o la cera de vela pueden servir como barrera temporal contra el agua cuando no tienes productos especializados.

Evite materiales delicados

En días de lluvia intensa, procure no usar calzado de gamuza, cuero fino o telas muy absorbentes.

¿Cómo secar correctamente los zapatos mojados?

El secado adecuado es clave para evitar deformaciones y malos olores. Ten en cuenta estas recomendaciones:

No los expongas directamente al sol ni a fuentes de calor.

Rellénalos con papel periódico o toallas absorbentes.

Cambia el papel cuando esté húmedo.

Déjalos en un lugar ventilado.

Este proceso ayuda a conservar la forma original del calzado y acelera el secado natural.

Trucos para eliminar la humedad y los malos olores