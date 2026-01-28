La Asamblea del Atlántico condecoró a Stefanny Martínez Barceló, embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, en reconocimiento a su labor de visibilización de las manifestaciones folclóricas y el fortalecimiento de los procesos culturales en los municipios del departamento.

El acto protocolario se cumplió en el recinto de sesiones de la corporación, con la asistencia de gestores culturales, invitados especiales y medios de comunicación.

Durante la jornada también se rindió homenaje a la monarquía del Carnaval de la 44, integrada por la reina Sharon Hurtado y el rey Momo Luis Mauricio Aragón, así como a los reyes infantiles Ashley Gómez y Germán Palomino.

El presidente de la corporación, Estefano González Díazgranados, destacó la importancia de esta condecoración como un reconocimiento a la identidad cultural y a las tradiciones de los municipios del Atlántico.

Cortesía Gobernación del Atlántico Embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Martínez.

“Para nosotros es importante y parte fundamental de la ideología de esta corporación tiene que ver con poderle llevar lo de Barranquilla a cada rincón del departamento del Atlántico”, expresó.

Asimismo, resaltó la relevancia de visibilizar la diversidad cultural presente en el territorio departamental. “Es importante que en cada rincón, en cada municipio del departamento puedan disfrutar de los carnavales y qué mejor manera que a través de la embajadora del Atlántico 2026”, mencionó.

Finalmente, reiteró el compromiso institucional con la promoción de esta festividad.

“Lo que nosotros queremos siempre es llevarle bienestar a nuestra gente, es nuestra visión, nuestro objetivo, y en eso consiste lo que queremos mostrar permanentemente, y por eso en temas culturales estamos ahí apoyando a los municipios”, finalizó.

La embajadora del Carnaval del Atlántico, Stefanny Martínez, manifestó sentirse honrada de representar y de visibilizar las tradiciones y expresiones culturales de los municipios del departamento.

“Me siento muy feliz y honrada de recibir esta condecoración, no solo es para mí y el carnaval, es para todos los hacedores y personas que hacen parte de las tradiciones de los municipios y de las historias que nos identifican”, expresó.

También subrayó la importancia de preservar las tradiciones propias de cada municipio. “Les pido que no dejen morir nuestras tradiciones, cada vez más me sorprende lo que nuestros municipios tienen para ofrecer”, sostuvo.

Agregó que las nuevas generaciones participan activamente en la promoción cultural del departamento, a través de su vinculación a la fiesta.

“Tu joven, tu niño estás preparado y listo para vivir lo hermoso de nuestro departamento, cada vez hay más hacedores, más niños que hacen parte de comparsas y grupos de folclor”, comentó.

Finalmente, la embajadora invitó a los atlanticenses a no perderse los recorridos de la Ruta de la Tradición.