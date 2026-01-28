La Cueva abre sus puertas para una noche de conversación, memoria y música alrededor del río Magdalena con el periodista y escritor Jordan Salama. El espacio promete una interesante conversación entre el autor y Fabián Buelvas en una experiencia que cruza literatura, territorio y sonoridades.

La actividad cuenta con el apoyo de Editorial UniNorte y hace parte de la programación preliminar de los 20 años del Carnaval Internacional de las Artes.

Jordan Salama (Nueva York, 1994) es periodista, autor y escritor de viajes, colaborador de The New York Times y National Geographic.

Su obra explora la identidad cultural y la relación entre las personas y los lugares que habitan. En 2021 publicó Every Day the River Changes: Four Weeks Down the Magdalena, crónica de su travesía por el río Magdalena, cuya traducción al español —Rumores del Magdalena: un viaje por Colombia— fue publicada por Editorial UniNorte en 2025. En este libro, Salama recorre el río desde su nacimiento hasta Bocas de Ceniza, dialogando con comunidades ribereñas y construyendo un testimonio que entrelaza historia, memoria, biodiversidad y vida cotidiana.

Cortesía Portada libro Rumores del Magdalena.

Sobre la velada, María José Vengoechea, directora de la institución cultural, afirma: “Invitamos al público a vivir una experiencia íntima y cercana con la palabra, el río y la música. Este encuentro en La Cueva es una oportunidad para escuchar, conversar y dejarnos atravesar por las historias que el Magdalena sigue contando, ahora con la mirada de Jordan que, estoy segura, nos abrirá nuevas perspectivas.”

Sobre Rumores del Magdalena

Este libro se lee como una pieza fundamental para del conocimiento de todo colombiano sobre el país. Mediante un viaje íntimo y documental por el río Magdalena, eje fluvial y cultural de Colombia, Jordan entreteje historia, geografía y relatos de comunidades olvidadas. Su mirada es acuciosa, honesta y nos muestra una Colombia con matices, lo bueno, lo malo, pero sobre todo a su gente.

Se abordan temas como el conflicto armado, la memoria colectiva, la biodiversidad y las resistencias locales, destacando la resiliencia de las comunidades ribereñas.

Su estilo narrativo es fresco, a la vez que riguroso, de modo que es una lectura que apela a conocedores y lectores de narrativa en general. Gracias a sus raíces latinoamericanas, el libro captura con sensibilidad y profundidad las voces del país rural. En su relato incluye referencias culturales, míticas y literarias, como el Mohán, el Biblioburro, y Gabriel García Márquez, que enriquecen la comprensión del Magdalena como símbolo nacional.