La Noche del Río llega a sus 20 años confirmando su lugar como uno de los eventos culturales más significativos del Carnaval de Barranquilla. El aniversario fue presentado oficialmente este martes en el Auditorio Mario Santo Domingo de La Aduana, donde organizadores, autoridades culturales y artistas coincidieron en que el río sigue sonando porque su memoria está viva.

La celebración no se limita a una sola noche pues desde el 11 de febrero se abrirá la exposición denominada ‘20 noches eternas’, un espacio de memoria en la Galería de La Aduana que convoca al público a enviar fotos y videos con recuerdos de La Noche del Río. Las primeras 20 personas que participen recibirán cortesías para el evento.

Milena Cuartas, productora de La Noche del Río explicó lo que significa hacer este evento diciendo: “Ser parte de La Noche del Río no se puede describir así no más. Es un inmenso honor apoyar a las agrupaciones que vienen desde distintos rincones”.

En escena estarán más de 110 artistas, con agrupaciones integradas en promedio por 16 músicos y bailarines. Entre los invitados se destacan la Fundación Palmeras de Urabá, con más de 30 años de trayectoria desde Necoclí, que llega por primera vez al evento; Dinastía y Folclor, de San Martín de Loba, liderada por Ismael Ardila y Ana Regina, reconocida por su interpretación de la tambora; y Tambores de Cabildo, bajo la dirección de Rafael Ramos Caraballo, que presentará por primera vez en este escenario 20 tambores sonando al unísono.

Orlando Amador

También harán parte del cartel Marchegua, desde Hatillo de Loba, con el legado de Benancia Barrios Nuevo; la Fundación Cultural Chandé Tradicional de Talaigua Viejo, heredera del trabajo de Francisca Ruiz y continuada por sus hijos; Riquezas de San Martín, dirigida por la maestra Delsy Gil, quien compone junto a su padre Casildo Gil; y los Gaiteros de Pueblo Santo, agrupación que ha participado en cuatro ediciones y que regresa para también celebrar sus dos décadas de trayectoria.

Durante la rueda de prensa, Juan Pablo Mestre, subdirector de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, subrayó el valor del proceso que rodea al evento. “Es un espacio cultural destacable de este proceso que inició hace ya cuatro años desde la corporación, con la recuperación de este momento que abre la tradición del Carnaval de Barranquilla”, explicó.

Mestre insistió en que la salvaguarda va más allá de una noche al año: “Desde la edición 2025, La Noche del Río no dejó de sonar. En los últimos meses hemos tenido conversatorios, espacios académicos y encuentros con hacedores y artistas”.

Por su parte, Juancho Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, recordó el momento en que decidió apostar por la continuidad del evento.

“Todo el mundo hablaba del cambio climático y de que el río se seca, pero nadie estaba hablando de que se estaba secando la cultura del río Magdalena”, afirmó. Según Jaramillo, recuperar La Noche del Río fue un trabajo de campo: “Nos fuimos a los municipios a escuchar y a recuperar ese trabajo hecho con amor”.

Desde la Alcaldía, el secretario de Cultura Juan Ospino ratificó el respaldo institucional. “Es un espacio esperado por todos los barranquilleros y por quienes nos visitan en Carnaval. Desde la Alcaldía manifestamos nuestro apoyo con recursos para financiar gran parte de los costos básicos de este magno evento”, señaló.

La Gobernación del Atlántico también destacó el sentido territorial de la celebración. Lázaro Cotes, su representante, recordó que el departamento cuenta con 108 kilómetros de río Magdalena y que La Noche del Río permite integrar las culturas ribereñas. “Hace 20 años Barranquilla no estaba mirando al río. Este evento anunció lo que hoy es el Malecón, un espacio para el encuentro”, dijo.

Orlando Amador

Desde la voz de los artistas, el valor simbólico es igual de claro. Marlon Peroza, director de Gaiteros de Pueblo Santo, expresó que “La Noche del Río es el gran sueño de las músicas tradicionales en Barranquilla, incluso me atrevo a decir que de Colombia”. Para él, subir a ese escenario marcó el crecimiento profesional de la agrupación.

La cita es el jueves 12 de febrero en el par vial de la carrera 50. Veinte años después de su primera edición, La Noche del Río vuelve a confirmar que la tradición no solo se recuerda: se vive, se escucha y se comparte.