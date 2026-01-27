Entre la brisa, el mar y el sonido ancestral de los tambores, Puerto Colombia se prepara para rendir homenaje a su majestad la cumbia con la celebración del XXIX Sirenato de la Cumbia, que se realizará del 29 al 31 de enero.

El Sirenato de la Cumbia hace parte de la programación del Carnaval del Atlántico 2026, ‘Donde todo comenzó’, una apuesta cultural que exalta las tradiciones, la identidad y las expresiones artísticas del departamento y que, a través de la Ruta de la Tradición, fortalece los procesos culturales en los municipios, promoviendo la salvaguarda de la cumbia como ritmo fundacional del Caribe colombiano, liderada por la embajadora cultural del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Carolina Martínez Barceló.

Durante tres días, la plaza central Francisco Javier Cisneros será el epicentro de este certamen, donde las participantes competirán no solo por la corona de Sirena de la Cumbia 2026, sino también por enaltecer la elegancia y la cadencia de este género musical, que fusiona las raíces indígenas, africanas y españolas.

El evento, organizado por la Fundación Sirenato de la Cumbia, incluye desfiles, muestras culturales, conversatorios y conciertos.

El Sirenato de la Cumbia cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y la Alcaldía de Puerto Colombia, reafirmando el compromiso institucional con la salvaguardia de las tradiciones que fortalecen la identidad cultural del departamento.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa reiteró el compromiso de la administración departamental de preservar y resguardar las costumbres y legados del departamento para las futuras generaciones.

“Cada año reiteramos nuestro compromiso y apoyo a las manifestaciones artísticas y culturales, especialmente a los eventos que conforman nuestra Ruta de la Tradición, que reúne este año 15 eventos liderados por nuestra embajadora del Carnaval del Atlántico, Stefanny Carolina, una joven soledeña digna representante de nuestra cultura y patrimonio del Atlántico para el mundo”.

Verano resaltó, además, el impacto cultural y social del evento en el municipio. “Más allá de lo artístico, el Sirenato es una apuesta por la cultura como motor de desarrollo social y unión comunitaria. En articulación con la administración municipal seguimos promoviendo iniciativas que fortalecen el patrimonio cultural, dinamizan los procesos locales y posicionan a Puerto Colombia como un escenario clave para las grandes manifestaciones culturales del departamento”.

Jorge Ávila, secretario de Cultura y Patrimonio (e), destacó la Vigésima Novena versión del Sirenato de la Cumbia como un proceso cultural que fortalece la identidad, la memoria colectiva y la proyección del patrimonio cultural inmaterial en el Atlántico .

“El Sirenato de la Cumbia es una manifestación que recoge la esencia de nuestra historia y desde la Secretaría de Cultura trabajamos para que estos espacios sigan siendo escenarios de formación, reconocimiento y visibilización de nuestros portadores de tradición, garantizando la permanencia de la cumbia como uno de los mayores símbolos culturales del Atlántico para el mundo”, expresó.

Un legado que honra la cumbia

Esta festividad, que nació en 1996 gracias a gestores culturales como Carlos Suárez Pereira (Q. E. P. D.), Esthercita Forero (Q. E. P. D.), Alonso Pereira Viloria, Héctor Angulo Suárez y Julio Santiago Pacheco, busca resaltar la importancia de la cumbia como patrimonio musical del Caribe colombiano y convertir a Puerto Colombia en un referente cultural del folclor.

“El Sirenato no es solo un certamen de belleza; es un homenaje a la mujer caribeña, a su gracia, elegancia y a la manera genuina en que interpreta la cumbia con respeto por la tradición. Desde Puerto Colombia, cuna de grandes manifestaciones culturales del Caribe, trabajamos con el compromiso de salvaguardar este legado y transmitirlo a las nuevas generaciones, fortaleciendo la cumbia como madre de nuestros ritmos y como símbolo de identidad y orgullo colectivo”, afirmó Anderson Pacheco, director del Sirenato de la Cumbia.

Agregó Pacheco que entre los grupos invitados de los municipios y corregimientos que formarán parte de la agenda cultural se encuentran: Barranquilla, Campo de la Cruz, Galapa, La Playa, Manatí, Malambo, Palmar de Varela, Piojó, Puerto Colombia, Sabanalarga, Sabanagrande, Sabanilla, Monte Carmelo, Salgar, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, Suán, Tubará y Usiacurí, entre otros.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Sedeño, invitó a los atlanticenses y turistas a vivir el Sirenato de la Cumbia, una fiesta que exalta la música, la tradición y el orgullo cultural del municipio.

“Este es un encuentro para disfrutar en familia, sentir la alegría de la cumbia y reconocer lo que representa Puerto Colombia para la historia de este ritmo. Los esperamos con los brazos abiertos para compartir una experiencia llena de sabor, cultura y tradición”, expresó.

Programación cultural

La coordinadora de Cultura de Puerto Colombia, Carolina Bohórquez, indicó que el Sirenato de la Cumbia contará con una agenda cultural de tres días, en la que participarán 22 candidatas, representantes de distintos municipios, corregimientos y entidades culturales, quienes mostrarán cómo se vive y se baila la cumbia en cada uno de sus territorios, resaltando la diversidad, identidad y riqueza cultural del Atlántico.

“Desde la Administración Municipal de Puerto Colombia, junto a la gestora social, Katherine de la Hoz invitamos a todos los atlanticenses a vivir el XXIX Sirenato Departamental de la Cumbia. Serán días en los que Puerto Colombia vibrará al ritmo de la cumbia y se transformará en un gran escenario de tradición y folclor. Las sirenas brillarán con su talento, elegancia y amor por esta danza ancestral, regalándole al público un espectáculo que celebra nuestras raíces y coronará a la nueva soberana del Sirenato Departamental de la Cumbia”.

Bohórquez sostuvo que dentro de la programación oficial se destacan espacios como un conversatorio en torno a la cumbia, la tradicional rueda de cumbia, el desfile en traje de baño y la Gran Parada de la Cumbia Carlos Suárez Pereira.

El viernes 30 de enero se realizará el Sirenato de la Cumbia Infantil, una jornada especial dedicada a las nuevas generaciones. En este espacio, las niñas participantes realizarán su arribo al municipio, tendrán su entrevista con el jurado y participarán en la Gran Parada de la Cumbia Carlos Suárez Pereira.

La elección y coronación de la Vigésima Novena versión del Sirenato de la Cumbia se realizará el sábado 31 de enero, a partir de las 8:00 p. m., en la Plaza Principal Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia, evento que será transmitido por el canal regional Telecaribe.

Como antesala a esta edición, durante los últimos días la Sirena de la Cumbia 2025, Luisa Fernanda Guerrero, realizó un recorrido por distintos municipios del departamento del Atlántico, llevando la invitación oficial a las candidatas para que se sumaran a esta nueva versión del certamen, fortaleciendo así el carácter territorial y cultural del evento.